NIJE BITNO KOLIKO GODINA IMAŠ, VAŽNO JE DA JE EXIT! Evo kako ovaj ČIKA skače uz HAUS muziku kod mosta Duga!

Egzit i fenomenalna atmosfera sa festivala nije se zadržala samo na Petrovaradinskoj tvrđavi. Noćas se đuskalo, igralo i pevalo u celom Novom Sadu.

Tako je kod mosta Duga, stariji muškarac nasred ulice zaigrao uz haus muziku dok su ga prolaznici oduševljeno gledali.

Podsetimo, devetnaesti po redu EXIT festival otvoren je u četvrtak uz najposećeniju noć u devetnaest godina dugoj istoriji Exita sa prestignutih više od 56.000 posetilaca u toku 13 sati programa na 40 bina i zona širom Petrovaradinske tvrđave! Prvo veče su obeležile vanvremenske pesme jedne od najvećih muzičkih grupa svih vremena, The Cure! Punokrvni, celovečernji koncert u trajanju od preko dva i po sata upisao se u najsvetlije trenutke Exita, ali i kompletne muzičke istorije na ovim prostorima. Među skoro trideset pesama koje su Robert Smith i ekipa odsvirali našle su se i "Friday, I'm In Love", "Just Like Heaven", "Close to Me", te brojne druge koje su se horski pevale na glavnoj bini ispunjenoj do poslednjeg mesta.

