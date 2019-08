MEGAN FOKS JE JEDNA OD NAJPOŽELJNIJIH ŽENA SVETA, A MUŽ JE NIJE HTEO! Niko ne može da veruje da je morala ovoliko da se MUČI oko njega: Rekao sam joj da između nas ne može da se desi NIŠTA!

Mnogi su se pitali gde je pamet bila Brajanu Ostinu Grinu (46) kada je uporno odbijao Megan Foks (33). Uporno ju je, priznao je kasnije, gurao od sebe i davao sve od sebe da glumica digne ruke od njega. Međutim, Megan je bila uporna.

"Tek sam bio okončao vezu i nisam želeo ništa ozbiljno. Rekao sam Megan da se između nas dvoje ne može desiti ništa", pričao je Brajan.

Brajan je uporno govorio da neće vezu, ali Megan nije odustajala. A onda mu je rekla: "Dobro, onda ću izlaziti sa drugim tipom".

"Tada sam pomislio da nikako ne želim da ona uđe u vezu sa drugim. Tačnije, ubijala me je pomisao na to da bi to moglo da se desi", kaže Brajan.

Tako su njih dvoje 2010. godine ušli u brak i opet otvoreno govorili o problemima sa kojima su se susreli. Megan je 2015. godine podnela zahtev za razvod zbog, kako je rekla, "nepomirljivih razlika".

"Brajan se nadao da će se Megan predomisliti i da neće doći do razvoda, što se i desilo. Danas oboje daju sve od sebe da održe brak i zdravu porodicu", kaže njihov blizak prijatelj.

Oni imaju troje dece i čini se da je opet kod njih sve kako treba.

