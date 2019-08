SKANDAL NA SSF! IZVIŽDAN NA PREMIJERI! Izjava rumunskog glumca o SILOVANJU ispraznila pola sale u Sarajevu! ŠOKANTNO!

Răzvan Vasilescu in lungmetrajul MO, regia Radu Dragomir. Avanpremiera nationala la @tiffromania #ZFR #TIFF2019 . . #MO #MOfilmul #filmromanesc #incurand #incinema #razvanvasilescu

A post shared by MO (@mofilmul) on May 25, 2019 at 7:40am PDT