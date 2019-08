MIA KALIFA JE POZNATA PO FILMOVIMA ZA ODRASLE, A IZ ISISA SU PRETILI DA ĆE JE OBEZGLAVITI! Glumila je samo 3 meseca, a onda je snimala sa HIDŽABOM i zbog jedne poruke ZAVRŠILA KARIJERU

Libansko - američka porno glumica Mia Kalifa (26) u svetu porno industrije bila je samo tri meseca. Rođena Libanka, odgajana u katoličkoj veri, u jednom je porno filmu nosila hidžab, a to je za nju bio svojevrsni kraj karijere.



Zbog muslimanskog pokrivala za glavu, dobila je pretnje takozvane Islamske države u Iraku i Siriji (ISIS) zbog čega je prestala sa snimanjem filmova za odrasle.



"Zbog Vas ću poginuti, to je doslovno bila moja prva reakcija kada su mi dali hidžab", kazala je i dodala kako je tada imala 21 godinu i nije znala da može odbiti zahtev producenta.

No, osim pretnji ISIS-a, Kalifa je rekla kako je na Bliskom Istoku osećala pritiske sa svih strana, a odrekli su je se i roditelji.

ISIS-ovci su u međuvremenu "fotošopirali" njenu fotografiju te je na njoj "obezglavili" i poručili joj da će "goreti u paklu".



"Ne smijete pokazati slabost. To je baš ono što oni žele. Zaista se trudim da me to ne dotiče, no priznaću vam, nakon nekog vremena prestane vam biti potpuno svejedno", rekla je Kalifa.

Porno film snimljen s hidžabom doneo joj je veliku popularnost, ali na vrat joj je navukao i ozbiljne probleme. Zbog toga je odlučila prestati sa snimanjem.



"Stvari su se otele kontroli i postala sam jako poznata, a onda mi je ISIS počeo pretiti. Tada sam shvatila da je vreme da sve odj**em", prisjetila se Mia teškog razdoblja. Tvrdi da se zapravo nikad nije htela baviti pornićima te da joj je taj posao bio poput "izduvnog ventila".



"Htela sam se malo opustiti i postati buntovnica", objasnila je Kalifa koje je pre tri godine prestala snimati porno filmove. Ona se s deset godina preselila sa svojim roditeljima iz Bejruta u Ameriku, a kasnije je otišla živeti u Majamiju.

Diplomirala je istoriju, a vodila je i sportsku emisiju "Out of Bounds".



Khalifa trenutno vodi sopstvenu emisiju i posvetila se kuvanju.

Kurir.rs/depo.ba, 24sata.hr/Foto: Printscreen, Instagram

Kurir