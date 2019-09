EROS RAMACOTI ZA KURIR PRED KONCERT U BEOGRADU: Znam sve Srbe koji su igrali za moj Juventus

Najveća italijanska pop zvezda Eros Ramacoti stiže u Beograd nakon deset godina 24. septembra, gde će u okviru aktuelne turneje na kojoj promoviše album „Vita ce n’e“ održati koncert u Štark areni.

Najveći zavodnik na muzičkoj sceni govori za Kurir o svojoj karijeri, privatnom životu i pasioniranoj ljubavi prema fudbalu.

Ovo nije prvi put da dolazite u Srbiju. Kakva vas sećanja vežu za našu zemlju?

- Nažalost, kad imam turneju, nemam mnogo vremena za provođenje u gradovima u kojima nastupam. Često se dogodi da dođem, održim nastup, odem u hotel i sledećeg jutra odmah nastavljam put. Ali svakako moram istaći da ono čega se s najviše emocija sećam sa mojih nastupa u Srbiji jeste apsolutna toplina kojom odišete i koju prenosite.

Šta publika može da očekuje ovog puta?

- Na listi će biti numere iz celokupne moje karijere, koja traje već 35 godina, ali biće fokusa, naravno, i na novi album „Vita ce n’e“. Očekujte sjajnu energiju i mnogo emocija! To vam mogu obećati sigurno, jer kad znate da su svi ti ljudi došli zbog vas, morate dati najbolje od sebe. Ne mogu da dočekam da stignem i ponovo nastupam u Srbiji!

U vreme kad se popularnost stiče jednim hitom i kad elektronska muzika preuzima tron, koliko je teško ostati dosledan svom stilu? Da li na kraju kvalitet ipak pobedi kvantitet?

- Muzika se zaista promenila, slažem se, ali smatram da pop nikad neće umreti. Što se tiče kvaliteta, isto je - mislim da dok god je iskrenost ta kojom se vodite u svakoj pesmi, na svakom albumu, nema problema. Uvek se isplati i na kraju pobedi.

Vaša turneja nosi naziv „Vita ce n’e“ (Život postoji). Šta za vas to znači, šta je ono što vas vuče napred?

- Za mene lično ovaj album predstavlja novi početak, izazov za mene i ovo vreme u kom stvaram, kao i želju da ostavim neizbrisiv trag. Taj slogan je želja i način da kažem „idemo dalje“. Ono što me podstiče da idem napred su moja deca, ona mi daju neverovatnu energiju.

Sarađivali ste s Luisom Fonsijem. Šta je za vas značila ta saradnja, da li se može shvatiti kao vaš spoj s modernim, i stilom mlađih generacija?

- Uvek sam zainteresovan da pronađem način kako da novu muziku ukrstim sa svojom, to je uvek veliki izazov, to je ono što me inspiriše. Pesma „Per le strade una canzone“ nije u početku osmišljena kao duet, ali sam oduvek smatrao da je njen jedinstveni ritam čini savršenom da bude pevana udvoje. Luis je veoma dobar u interpretiranju regetona, sjajan je umetnik i moj dobar prijatelj.

Pasionirani ste ljubitelj fudbala. Dokaz za to je i što ste ovog puta tražili da u bekstejdžu imate satelitsku antenu kako biste pratili vaš mali fudbalski tim, koji ste nedavno kupili. Koliko ste upoznati sa srpskim fudbalom? Znate li nekog našeg igrača?

- Ahahahha, da, istina! Što se tiče srpskih igrača, znam svakako sve koji su do sada igrali u Juventusu! To je moj omiljeni tim, tako da znam za Miloša Krasića, Vladimira Jugovića, Darka Kovačevića, Zorana Mirkovića...

Skroman

NE OSEĆAM SE KAO VELIKI ZAVODNIK

Da li ste svesni da ste i dalje veoma popularni u Srbiji i da vas generacije žena i dalje smatraju najvećim zavodnikom na svetu? Da li se vi tako osećate?

- Ahahahhahah! Nikako! Uopšte se ne osećam kao najveći zavodnik i romantičar na svetu! Ljubav je univerzalno osećanje, a ja samo imam sreće da mogu tu emociju da pretočim u muziku i tako je prenosim na druge.

Kurir.rs/Mona Cukić

