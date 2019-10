POPULARNI MALKOLM IZ HIT SERIJE, DANAS NE LIČI NA SEBE: Zbog zdravstvenog stanja život mu se pretvorio u PAKAO! Bolest ga je potpuno uništila, a ovako je sve POČELO! (FOTO)

Glumac Frenki Muniz, se proslavio ulogom Malkloma u hit seriji "Malkolm u sredini". Kada je snimao popularnu seriju, bio je tinejdžer, a tokom 13 godina, koliko je prošlo od snimanja, njegov život se mnogo promenio.

Iako je posle serije u kojoj je stekao popularnos nastavio da snima holivudske filmove, pre svega Diznijeve, posvetio se još jednoj veliko ljubavi - automobilizmu. Kao profesionalni vozač automobilskig trka, pored brojnih pobeda, glumac se susreo i sa velikim problemima. Pretpreo je potres mozga ukupno devet puta, a potom je 2012, te 2013. godine doživeo dva lakša moždana udara.

Zbog svega što mu se desilo, glumac danas ima ogromne tegobe sa dugoročnim pamaćenjem, a velikog dela svog života i karijere jednostavno se ne seća.

On je o tome javno pričao još 2017. kada je učestvovao u američkoj verziji emisije "Ples sa zvezdama", a sada se za magazin "People" ponovo osvrnuo na ovaj problem.

"Samo ja znam kako je to biti u mojoj koži. Ili imati moj mozak. Stalno sam svestan toga koliko je moje pamćenje loše kada me ljudi prepoznaju, priđu mi i pitaju da li se sećam neke situacije, nagrade ili putovanja. A ja nemam predstavu da se to iokada desilo, ali u mojoj glavi - nema žaljenja ili tuge zbog toga", objasnio je ovaj 33-godišnjak.

Muniz je dodao i da ne želi da dopusti amenziji da ga sputava, da je fokusiran na budućnost i da je previše toga čemu se raduje u životu da bi žalio za onim što je prošlo.

"Samo ću se truditi da živim najispunjeniji, najbolji život koji mogu. Zaista ću pokušati da iskoristim vreme koje mi je dato. A ja sam već dobio tako mnogo u životu", zaključio je ovaj glumac.

Glumac je dodao da mu je verenica Pejdž Prajs puno pomogla, a zajedno sa njom piše dnevnik u kome opisuju sve one stvari koje rade zajedno, kako bi mogao da ih se priseti kada to poželi.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir