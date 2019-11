ANDRIJI KUZMANOVIĆU ZASUZILE OČI KADA JE PROGOVORIO O PORODICI: Moj otac je bio nestvaran! Glumac otkrio koliko se DIVI roditeljima, ali jedno ga MNOGO BOLI

Glumac Andrija Kuzmanović progovorio je o svom životu, situacijama koje su ga zabolele, a bio je iskren i otvoren, pa su mu tokom razgovora o intimnim detaljima oči zasuzile.

"Nije ti svejedno kada kažu da nešto nisi dobro uradio u poslu, životu. To ne prihvatim na prvu lepo. U sebi se bunim. Prihvatim, saslušam uvek. Ljudi se danas malo gledaju u oči, slušaju, a msilim da je to osnova svih donosa. Gledam da budem bolji od sebe svaki dan. Od sebe, ne od drugih. Ne takmičim se sa drugim, samo sa sobom. To sam u jednom trenutku života shvatio. To je bilo sa 26, 27 godina. Bolje ikada nego nikada", počeo je priču glumac tokom emisije Balkanskom ulicom.

Govorio je o bolnom trenutku smrti oca nakon čega se vidno potresao, a osvrnuo se i na uticaj koji je očinska figura ostavila na njega tokom života.

"Taj dan je doputovao u Beograd i taj dan je umro uveče. Pao je. Iznenada. Krenuo je baš Kameničkom. Pričamo sada o Balkanskoj. Njemu je ta Balkanska baš mnogo značila. Ali bio je nestrvaran tip. Meni kada ljudi kažu da ličim na njega meni je drago, naravno volim da ličim i na majku jer je i ona velika žena. Ali on je imao jednu veliku energiju", kaže glumac i dodaje:

"Mislim da su mame te koje vode celu linju odrastanja, a očevi su ti kada mi krenemo da se opiremo i otimamo da dođu i stave tačku na tu priču. Ali to je kod mene bio miks. Tata i mama su vodili moje odrastanje. I sada kada pogledam šta sam sve radio, svaka im čast", zahvalan je Andrija.

