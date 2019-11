BILA JE SE*S SIMBOL I NAJGORA GLUMICA! Muž joj je UMRO, a ona rekla da se neće UDATI! Danas je u braku sa ovim GLUMCEM!

Američka glumica i manekenka Bo Derek (63), rođena je kao Meri Kolins, a u početku je radila kao fotomodel, a zatim je na audiciji upoznala reditelja Džona Dereka, svog budućeg supruga. Džon je bio 30 godina stariji od nje, a razveo se od glumice Linde Evans, kako bi se 1976. venčao sa Bo.

Prva velikih uloga na filmu bila joj je u hororu 'Orka', ali proslavila se krajem 70-ih romantičnom komedijom 'Desetka', koja ju je lansirala kao seks simbol. Glumačka karijera nije joj bila naročito uspešna, naprotiv. Za nekoliko uloga je dobijala Zlatne maline, kao i nominaciju za 'najgoru glumicu veka'.

Više puta je pozirala za Plejboj, ali je u političkom svetu bila mnogo konzervativnija. Deklarisala se kao republikanka, pa je svojevremeno na izborima podržavala Džordža Buša starijeg, a 2000. i 2004. učestvovala je u kampanji Džordža Buša mlađeg.

Bila je uverena da je Džon Derek ljubav nenog života i da više nikoga neće moći da voli nakon njegove smrti, ali je upoznala glumca Džona Korbeta (58), kojeg gledaoci pamte po ulozi Ejdana u seriji 'Seks i grad' i od tada su u srećnoj vezi. Bo danas slavi 63. rođendan i uživa.

- Ponekad razgovaramo o braku, ali smo svesni toga da nemamo dece, a nismo više ni toliko mladi, pa ne postoji ni pritisak da moramo da se venčamo - rekla je Bo.

Bo Derek nikada nije postala majka, a često je o nerealiziranom majčinstvu otvoreno govorila.

- Dugo godina sam žudela za decom i kada sam imala 30 ili 32, sanjala sam da postanem majka. Moj pokojni suprug Džon imao je dvoje dece iz prethodnog braka i nije mu bilo na kraj pameti da ima još jednu bebu u tim godinama. Shvatila sam da bi to dovelo do toga da bih bila samohrana majka. Na kraju, kada je on napokon odlučio da ima dete sa mnom, ja sam ga odbila - ispričala je glumica.

