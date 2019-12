NOVI STRIP VELIKOG AUTORA ALEKSANDRA ZOGRAFA: Umetnost pred nas stavlja ohrabrenje

Strip-album „Ohrabrenja“ renomiranog autora Saše Rakezića (alias Aleksandar Zograf), koji je ove godine objavila izdavačka kuća „Deveta dimenzija“ iz Banjaluke, predstavljen je u prostoru agencije „Komunikart“ u Pančevu. Tom prilikom otvorena je i izložba odabranih strip-tabli iz ove knjige, koju će posetioci moći da pogledaju do 13. januara.

O tome šta ga je inspirisalo da strip-album nazove „Ohrabrenja“, Aleksandar Zograf je rekao:

- Čini mi se da sve što umetnost stavlja pred nas i ono što mi dobijamo iz toga jeste ohrabrenje. Ne možemo tačno da odredimo šta je to zbog čega se mi osećamo bolje ili jače, ali je za mene bilo zanimljivo da samom sebi to objasnim. Kad uradite neki strip koji bi trebalo nešto da kaže drugim ljudima, vi zapravo ohrabrujete te ljude i u tome je suština. Ne može drugačije da se objasni šta je to što jedna slika na izložbi učini da se vi osetite poletnije nego u prethodnom momentu, ali znate da je taj rad autorsko delo nekog drugog čoveka i iz te činjenice crpite neku energiju koja vam omogućava bilo da shvatite svet u kom živite, da razaznate sve elemente koji postoje oko vas u kosmosu, ili već iz nekog razloga koji sami odaberete. Ovo je zbirka stripova koja bi trebalo da predstavlja razlog onome ko to bude pročitao da nacrta strip, možda napiše poemu, ili da bar izdvoji neki element čak i vizuelno, i nešto će se promeniti.

U knjizi su predstavljeni radovi i teme kojima se autor bavio u periodu od avgusta 2013. do maja 2015. godine, a koji obuhvataju hronološki poređane kolekcije stripova iz nedeljnika Vreme, u kojem Zograf svoje radove objavljuje već šesnaest godina.

Saša Rakezić, alias Aleksandar Zograf, objavljuje u domaćoj periodici od osamdesetih godina. Počev od devedesetih godina, pretežno objavljuje u inostranstvu. Dosad je objavio pedesetak knjiga stripova u SAD, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, Grčkoj, Japanu, Nemačkoj i mnogim drugim zemljama. Selektor je strip-programa pančevačkog Nova festivala, a u Pančevu živi i radi.

