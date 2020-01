JANA MILIĆ ILIĆ ROĐENA JE 31. DECEMBRA! Evo kako je čekala 2020: Ne dobijam po DVA poklona!

Jani Milić Ilić najvažnije je da joj je porodica na okupu, te da su svi dobrog zdravlja. To je i poželela za 2020, u kojoj se nada da će nastaviti da niže poslovne uspehe.

Takođe, osim Nove godine, Jana je 31. decembra slavila i rođendan. Međutim, kako je sa osmehom otkrila, bez obzira na sve - ne dobija po dva poklona tom prilikom.

Posebnih želja za godinu koju smo tek započeli, kako kaže, nije imala.

"Pa, nisam. Nekako... ove godine sam više fokusirana na svoje bližnje. Na ljude oko sebe više nego na sebe. Tako da mislim o drugima, a manje o sebi."

Pošto je sumirala godinu za nama, bitno joj je samo da sve i u ovoj novoj funkcioniše kako treba.

"Pa za sebe... naravno, svi prvo mislimo na svoje zdravlje. Nekako mi je najbitnije da moja porodica bude kako treba, da sve funkcioniše kako treba, da smo svi zdravi, a ostalo sve... mogu sebi da želim nastavak, da bude ovako uspešna poslovna sezona kao što je bila prethodna, ali pre svega - samo da je porodica na okupu. To je najbitnije."

Novu godinu čekala je u porodičnom domu i okružena najmilijima.

"Baš zato što mi je rođendan. Da nije rođendan možda bih i otišla negde da proslavim, ali ovako... ako nešto želim, to mi je rođendanska želja, to je samo da budem sa njim, da me on poljubi, da mi čestita rođendan i to je to", istakla je ona koja rođendan takođe proslavlja 31. decembra: "Ja sam rođena 31. 12, tako da ja umesto da dobijem dva poklona, dobijem samo jedan (smeh)"

Kurir.rs/Blic/Foto: Zorana Jevtić

