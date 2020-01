ŠOK INTERVJU OCA MEGAN MARKL: Odbacila je san svake devojke, nisam je tako vaspitao! Tomas RAZOČARAN u ćerku!

Tomas Markl, optužio je svoju ćerku Megan Markl da je "obezvredila" britansku kraljevsku porodicu u delu intervjua objavljenog dan nakon što je Bakingemska palata saopštila da princ Hari i njegova supruga više neće biti članovi monarhije.

On je za Channel 5 rekao da veruje kako Megan odbacuje "san svake devojke".

"To je razočaravajuće jer je zapravo ostvarila san svake devojke. Svaka mlada devojka želi da postane princeza i ona je to dobila i sada to odbacuje. Izgleda da to odbacuje zbog novca", rekao je Tomas Markle.

Intervju je snimljen nakon najave para da će odstupiti kao članovi kraljevske porodice. Channel 5 je objavio u nedjelju do intervjua i rekao da će se ceo dokumentarni film emitovati "u narednim nedeljama".

Tomas Markl je opisao kraljevsku porodicu "jednu od najvećih dugovečnih institucija ikad", rekavši da su, kad se Megan udala za Harija u maju 2018. godine, preuzeli obvezu "da budu deo kraljevske porodice i predstavljaju kraljevske članove".

"Oni uništavaju to - pojeftinjuju i čine otrcanim... pretvaraju to u Walmart s krunom. To je smešno, ne bi trebalo to da rade."

Dodao je i da ne očekuje da će Megan stupiti u kontakt s njim. "Ne vidim to, posebno sad... ili Harai, ali mislim da se oboje pretvaraju u izgubljene duše...", rekao je.

"Ne znam šta traže. Mislim da ni oni ne znaju što traže", zaključio je otac Megan Markl, sa kojim ona ne razgovara izvesno vreme.

