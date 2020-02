OŽENJENI VODITELJ FILIP U EMISIJI PRIZNAO DA JE GEJ! Iznenadio sve u studiju, u braku je već 27 godina! (FOTO)

Filip Skofild (57), TV voditelj koji je oženjen televizijski voditelj, rekao je da oseća bol i zbunjenost zbog onoga što je uradio svojoj porodici otkrivši svetu da je gej.

U petak ujutru je na svom Instagram profilu otkrio svoju seksualnost pismom koje je napisao za javnost pre nego što je stigao u televizijsku emisiju kako bi sa svojom koleginicom i najboljom prijateljicom Holi Vilogi raspravio o svemu.

Nakon 27 godina braka sa Stef sa kojom ima dve ćerke, Moli (27) i Rubi (24), kaže da je sada spreman 'da slavi' svoju se*sualnost. U emisiji je otkrio da se dugo borio sa svojom tajnom i da sada napokon oseća olakšanje. Stefani je upoznao kada je radila kao asistentkinja producenta na BBC-u gde je on radio na dečijem programu.

Holi je rekla: "Mislim da bi prvo svi trebalo da udahnemo. Osetim u tvome glasu koliko ti je teško, ovo je velik dan. Znam da s tim živiš već jako dugo."

Fil je na to odgovorio: "Smešno mi je kako su svi oko mene pozitivni i kako me podržavaju, a cela moja porodica mi je rekla 'Ok je. Volimo te i ponosni smo na tebe.' Svi smo znali da će doći trenutak kada ću ovo priznati. Teško mi je jer ovo se nije dogodilo preko noći, borio sam se već neko vreme s tim u glavi. Stefani i ja smo bili jako iskreni jedno prema drugom sada. Ona je izvanredna, niko me nije toliko podržavao u životu.Toliko mi je činjenica da sam gej preuzela misli i svaki put kada sam sedeo pored nekoga ko je iste se*sualnosti, ali je već priznao to svima, mislio sam da je hrabar i da ja to moram što pre da uradim. Sve što možeš da budeš u životu je iskren prema sebi, a ja sam znao da to nisam. Nisam se sviđao sam sebi."

Kada je riječ o Holi, voditelj se obratio publici i rekao: "Ona je sestra koju nikada nisam imao. Ponosan sam na svoj tim, neverojatni ste i volim vas." Pre nego što je emisija počela, Holi je podelila njihovu zajedničku fotografiju i nagovestila da će Fil otkriti nešto veliko opisom "Nikada nisam bila više ponosna na tebe. Zajedno smo danas u 10h u emisiji." Otkrila je da će biti uz njega što god se dogodilo, a ceo tim je aplaudirao.

Na pitanje o ćerkama je rekao: "Nije bilo lako njima to reći, ali takođe su velika podrška. Kada sam im rekao samo su skočile i jako me zagrlile kao i mamu i rekli nam da ćemo uvek biti porodica."

Dodao je da kako trenutno ne razmišlja o novoj vezi jer ipak je ovo proces koji traje - prihvatanje samog sebe. Osim ogromne podrške porodice i kolega, podržali su ga i obožavatelji.

