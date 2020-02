VEČERAS POČINJE 48. FILMSKI SPEKTAKL: Fest u znaku čudesnih sudbina i priča

Svečanim otvaranjem i projekcijom višestruko nagrađivanog filma Srdana Golubovića „Otac“ večeras će u Sava centru početi 48. međunarodni filmski festival Fest.

Svi zaljubljenici u sedmu umetnost imaće priliku da pogledaju 96 premijera u osam bioskopskih dvorana u različitim terminima do 8. marta, kad se festival završava. Ove godine biće u znaku slavnog glumca Bekima Fehmiua, koji nas je pre tačno deset godina napustio, a u skladu sa omažem ovom umetniku slogan Festa je „Skupljači emocija“. Za Beogradskog pobednika u Glavnom takmičarskom programu nadmetaće se 20 filmova iz Srbije, Francuske, SAD, Irana, Italije, Grčke, Slovenije, Australije i drugih zemalja.

- Junaci Festa su ljudi čudnih i čudesnih sudbina, čija budućnost tek donekle zavisi od njih samih. Naviknuti na ograničenja koja im nameću društvene, porodične i tradicionalne stege, oni su okrenuti uvođenju evolutivnih životnih promena radi ostvarenja krajnjeg cilja, koji najčešće ne biva dostignut - kaže umetnički direktor Festa Jugoslav Pantelić.

Zatvaranje Festa obeležiće specijalni dolazak Džona Malkoviča i muzičko-scenski performans „Muzički kritičar“, a njemu, reditelju Kosti Gavrasu, kao i glumici Miri Banjac pripašće nagrada Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti.

Kao i obično, za Fest je pripremljen bogat program, a u tom filmskom izobilju potrebna je pomoć kako bi se napravio pravi izbor. Sa željom da vam olakšamo, izdvajamo neka od ostvarenja.

Planule karte za film „Otac“ Jedna osoba kupila 1.500 ulaznica Ovo ostvarenje nastalo po istinitoj priči zaintrigiralo je domaću publiku i pre premijere, a samo je jedna osoba, kako saznajemo, kupila 1.500 karata, što je približno polovina sedišta filmske sale u kojoj će se prvi put prikazati u našem glavnom gradu. Glavnu ulogu tumači Goran Bogdan, pa se nameće pitanje ima li ovakvo neobično interesovanje veze s njim.

SUMRAK U BEČKOM HAUSTORU 5. mart - 22.00 Kombank dvorana, sala 1

Mešavina dokumentarnog i igranog filma u kojem reditelj Mladen Đorđević prati sudbine trojice gastarbajtera rastrzanih između života u Beču i Srbiji. Sve ih povezuje vračara Vladica iz istočne Srbije, kod koje redovno dolaze da im pročita budućnost ili ih zaštiti od negativnih sila. Iza raskošnih bečkih fasada krije se svet sujeverja i očajnika koji na taj način pokušavaju da reše svoje probleme.

SAMO 6,5 2. mart - 21.00 Kombank dvorana, sala 6

Iransko ostvarenje reditelja Saida Rustajia. Priča prati Samada, pripadnika specijalnih policijskih snaga za borbu protiv narkotika, u gradu prepunom zavisnika od droge. Ovaj film istovremeno je uzbudljivi krimić i oštra kritika društvenih prilika.

POLUSESTRA 4. mart - 22.00 Kombank dvorana, sala 1

Dve otuđene polusestre iz malog primorskog grada Izole koje nikada nisu bile bliske, posle mnogo godina izbegavanja, silom prilike moraju da dele stan u Ljubljani.

MLEČNI ZUBI 4. mart - 17.00 Kombank dvorana, sala 1

Komedija australijske rediteljke Šenon Marfi. Glavna junakinja filma Mila je teško bolesna tinejdžerka koja se zaljubljuje u sitnog dilera, što njene roditelje dovodi do očajanja. Ipak, ona pokazuje kako izgleda živeti život kad se nema šta izgubiti.

OTAC 28. februar - 19.00 Sava centar

Film Srdana Golubovića premijerno je prikazan na festivalu Berlinale i govori o radniku Nikoli (42) kojem socijalna služba, usled siromaštva u kome živi, oduzima decu. Gubitak i poniženje navode ga na protest i on pešači od sela na jugu Srbije do prestonice. U ovom poduhvatu, iz očaja, on postaje heroj.

MONOS 29. februar - 22.00 Kombank dvorana, sala 1

Prikaz jedne specifične porodice je najuspešnije kolumbijsko ostvarenje iz prošle godine, u režiji Alehandra Landesa i Aleksisa dos Santosa. Kritičari ga opisuju kao psihodelični triler koji kombinuje „Apokalipsu danas“ i „Gospodara muva“. Prikazan je u Berlinu i na Sandensu, gde je osvojio specijalnu nagradu žirija.

MATER 1. mart - 19.30 Kombank dvorana, sala 1

Debitantska psihološka drama Jure Pavlovića prati junakinju Jasnu, koja se nakon nekoliko godina provedenih u Nemačkoj vraća u Hrvatsku kako bi se brinula o majci koja je na samrti. Majčino onemoćalo telo, čak i prikovano za krevet, zrači zastrašujućim autoritetom. Postavlja se pitanje hoće li Jasna uspeti da se suprotstavi majci ili će konačno nestati pod njenim teškim zagrljajem?

KAMO SREĆE 29. februar - 17.00 Kombank dvorana, sala 1

Debitantski film italijanske rediteljke Đinevre Elkan, koga kritičari zovu „crowd-pleaser filmom“, zabavna je, lagana i sentimentalna priča o razvodu ispričana iz perspektive šestogodišnje devojčice.

VRBA 2. mart - 19.30 Kombank dvorana, sala 1

Priča prati Makedonke koje se bore s kontrolom nad svojim telom, tradicijom, odanošću, trudnoćom i usvajanjem. Tri gorke sudbine, jedna srednjovekovna, dve savremene, ogledalo su i suprotnost jedna drugoj. U fokusu su teme ljubavi, poverenja i majčinstva.

OTPISAN 2. mart - 17.00 Kombank dvorana, sala 1

Rušenje postojećeg i formiranje novog sveta tema je ove komedije koja je nastala u režiji grčkog reditelja Zaharijasa Mavreidisa. Centralni lik je Aris, neuspešni biznismen u tridesetim godinama, koji nalazi sklonište u domu svog dede, preminulog veterana iz Drugog svetskog rata. Kad ponovo počne da se viđa sa starim prijateljima, život u konzervativnom predgrađu pretvara se u nov početak.

Milica Vujović

Kurir