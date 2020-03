GLUMCA OPTUŽILI DA GA PLAĆAJU DA KAŽE DA JE ZARAŽEN KORONOM: Idris Elba je ovako svima zapušio usta!

Idris Elba zaražen je korona virusom, a internetom kruži priča da su neke poznate ličnosti plaćene da kažu kako su zaražene.

Glumac je odmah stao na put tim glasinama.

"Ideja pojedinih ljudi da mi je neko platio samo da kažem da sam dobio korona virus je apsolutno s*anje. To je takva glupost, a ljudi je šire kao da je prava vest", rekao je.

"Ne postoji nikakav benefit da Sabrina i ja sedimo kod kuće danima govoreći da smo dobili virus, ako nismo. Ne razumem uopšte tu logiku. Mislim da debata o bogatim i siromašnim ljudima i o tome ko je dobio test, a ko nije, nije zdrava. Okej, dobio sam test, ali sam dobio i virus, da li me to čini privilegovanim? Ne razumem to. Ovo nije film. Ja sada nisam glumac. Samo sam čovek, koji je igrom slučajeva u oku javnosti. Zato želim da ljudi razumeju da je ovo veoma realna situacija. Ne osećam se privilegovanim što sam se testirao i što imam virus", zaključio je Idris.

