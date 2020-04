HOĆEMO LI SE DOZVATI PAMETI?! SRPSKA GLUMICA BESNA: Na igralištu je danas bilo između 30 i 40 tinejdžera! TAKO TO IDE

Srpska pozorišna glumica Vesna Stanković koja često na društvenim mrežama otkriva dešavanja iz njene kuće tokom izolacije, danas je prepričala jednu zabirnjavajuću scenu iz Zemuna kojoj je svedok njen suprug.

- Moj muž je odneo hranu svom ocu, koji živi u Novoj Galenici, na kraju Zemuna. Na igralištu je bilo između 30 i 40 tinejdžera... to se igrao fudbal, kačilo se po spravama i zabavljalo bez ikakve zaštite. Ako se to pomnoži sa recimo 30 porodica, u koje se vraćaju, sa možda 2, 3, ili 4 člana, onda je to najmanje 90 osoba, u proseku, koje su danas razmenile razne svoje bakterije, viruse i druge živuljke... e, tako to ide... - napisala je Vesna Stanković.

Podsećamo da su okupljanja strogo zabranjena tokom vanrednog stanja, te da je ovakva vrsta aktivnosti i te kako rizična.

foto: Printscreen/Facebook

kurir.rs

Kurir