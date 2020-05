GLUMICA ANĐELA JOVANOVIĆ IZ LONDONA PORUČUJE: Željna sam da zagrlim svoje bližnje

Glumci Dragan Jovanović i Branka Pujić roditelji su lepe i talentovane mlade glumice Anđele Jovanović. U seriji „Švindleri“, koju trenutno pratimo vikendom na RTS, ova porodica se našla pred jednim neobičnim zadatkom. Uloga Sofre, gradonačelnika palanke, poverena je Draganu, njegovu suprugu Soku igra Branka, a njihovu ćerku Sofiju - Anđela.

Anđela je već u pozorištu u predstavi „Dobro došli u Srbiju“ glumila s roditeljima, ali je ovo prvi put da ih gledamo sve troje zajedno, kao porodicu. - Nama je uživanje da vidimo jedni druge i u tom svetlu, u profesionalnom okruženju. Mislim da je situacija najzabavnija bila ekipi, jer im je bilo zanimljivo da gledaju nas troje u tim ulogama, a nadam se da je zabavno i gledaocima - ističe Anđela.

U seriji Sofija se mami i tati obraća sa „vi“, kao i svaka pristojna mlada devojka tog vremena. Anđela kaže da je na snimanju bilo lako da roditelje zove kao i privatno - „mama“ i „tata“, ali se seća jedne situacije odranije:

Saradnja sa Kičićem

- Na fakultetu, s obzirom na to da mi je mama bila profesor scenskih igara, bilo je glupo da je zovem mama ili da je zovem profesorka, pa sam je zvala Branka. Ali na snimanju već funkcioniše i „mama“ i „tata“ zato što niko od nas troje nema problem sa tim da radimo zajedno.

Kao i njeni roditelji, Anđela je veliki profesionalac i vredan radnik. - Ja se osećam najbolje i najopuštenije kada sam na snimanju, sa celom ekipom na setu. U isto vreme kada sam snimala „Švindlere“, radila sam i sa Gordanom Kičićem na drugih pet epizoda prve sezone serije „Mama i tata se igraju rata“, tako da sam u jednom trenutku bila na setu 24 sata! Snimala sam „Švindlere“ od 7 ujutru do 7 uveče, a onda su me pokupili za drugo snimanje u 7 uveče i snimala sam do 7 ujutru. To mi je ujedno bio poslednji dan snimanja i na jednoj i na drugoj seriji - priča glumica.

foto: Zorana Jevtić

Pomešana osećanja

Trenutno, Anđela živi u Londonu, a ovaj period obaveznog socijalnog distanciranja provodi u svakodnevnim dugim šetnjama. Za London kaže da joj je drugi omiljeni grad - posle Beograda, naravno. Jer u Beogradu je čekaju porodica i prijatelji.

- Ja zaista duboko verujem u najbolje, tako sam i odgajana. Verujem da to najbolje i dalje postoji i da su prave vrednosti, makar meni, i dalje važne. Mislim da ljudi u dubini duše to osećaju, ali da živimo u vremenu u kom smo zatrpani sadržajima, toliko da nekada od svega toga ne možemo da vidimo šta je stvarno važno. Ja tako doživljavam sve što se trenutno dešava, pa i koronu. Meni se barem iskristalisalo šta mi je stvarno važno, a to sigurno nisu kupovina, izlasci, sve ono što je spolja, nego ono što je iznutra, prijatelji, odnosi, porodica, kontakt sa ljudima. Zamišljam porodični ručak, gde smo svi zajedno, gde se svađamo i smejemo. To bih volela, da sam tu sa bakom, dekom, mamom, tatom, tetkom, tečom, braćom, sestrama, prijateljima... Potrebna mi je jedna velika slava! Da vidim sve svoje bližnje i da se sa njima družim. Mislim da je to ono što je u korenu svega - zaključuje mlada glumica.

Na usavršavanju Prva Srpkinja na Kraljevskoj glumačkoj školi U Londonu Anđela Jovanović živi godinu dana, a otišla je na postdiplomske studije. - Upisala sam master za Acting for screen (gluma na filmu i televiziji). Škola se zove The Royal Central School of speech and drama i mislim da sam prvi đak iz Srbije - objašnjava Anđela.

Ljubomir Radanov

Kurir