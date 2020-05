DŽENET DŽEKSON IMA TRAUME IZ DETINJSTVA: Brat Majkl me je nazivao SVINJOM i KRAVOM

Sestra pokojnog Majkla Džeksona Dženet Džekson pre dva dana proslavila je 54. rođendan. Ona je najmlađe dete u porodici Džekson, a karijeru je počela sedamdesetih godina s braćom i sestrama. Danas je milijarderka, ali je veliko bogatstvo nije učinilo, kako je više puta izjavila, potpuno srećnom. Dženet, naime, iz detinjstva vuče traume zbog oca Džoa, ali i brata Majkla.

- Oca nisam smela da zovem "tata". Govorio mi je da je on za mene Džozef. Bila sam dete i strašno me je pogodilo kad sam čula te reči. Osim njegovog omalovažavanja, morala sam da trpim i uvrede mog pokojnog brata Majkla. Često me nazivao svinjom i kravom. Neki ljudi bi rekli da se tako braća i sestre međusobno šale i da je sve to simpatično, ali meni to nije bilo nimalo smešno. Jako me to pogađalo. Doslovno sam udarala glavom o zid zato što se tokom odrastanja nisam osećala nimalo privlačno - rekla je Dženet za magazin Tudej i dodala:

- U mom životu je zaista bilo puno bola. Ni danas nisam zadovoljna izgledom, ali više zbog toga ne lupam glavom o zid, sada znam da se nosim s tim. Ipak, nakon svega, znam da me je otac voleo, samo što je to pokazivao na drukčiji način. Uvek sam želela da budem snažna poput moje majke, ali nisam znala mogu li to. Proživela sam pakao i bolje od psihologa razumem neke probleme.

