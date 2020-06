GORICA POPOVIĆ DUVALA MARIHUANU: Glumica nikad pre to nije radila, a evo šta KAŽE!

Gorica Popović je za potrebe jedne serije imala prilike da proba marihuanu, a jednu stvar niko nije znao.

"Ja to nikada u životu nisam radila. Nikad me to nije privlačilo, više ćevapi. Igrala sam scenu kada se ona naduva u Americi. Igrala sam kako sam znala i umela. Videćemo kako će to ispasti", rekla je ona.

Kako je jedna šezdesetogodišnjakinja doživela to putešestvije, Gorica je rekla da kada napunite te godine, još traje vaš život, ali je vaša priča ispričana.

"To je citat iz jedne moje pozorišne predstave, ali u ovom slučaju ta životna priča ni iz daleka nije ispričana, ona tek počinje da se razvija u nekom novom zanimljivom smeru", naglašava glumica.

Da životne prilike utiču na oblikovanje ljudi u bilo kom vremenu, slaže se i Gorica Popović.

"Da, sredina i društvene prilike utiču na ljude. Ja, nažalost, nisam zadovoljna današnjom civilizacijom, razvojem našeg, ali i šireg društva. Tolike stvari se urušavaju, vrednost im pada, cene se neke druge stvari. Ne mislim da društvo ide velikim koracama napred. Na ljude utiče to kada im sipate nešto svakodnevno, pa će oni vremenom snižavati svoj kriterijum. Možda nas ovaj virus opominje da pogledamo svet oko sebe, da se skinemo sa društvenih mreža, te da se vratimo pravim vrednostima", naglašava ona.

