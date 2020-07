NAJBOLJI FILM IZ SRBIJE NA KANSKOM FESTIVALU! Kovačević: Ovo je potvrda da Ko to tamo peva živi već 40 godina!

Film "Ko to tamo peva" (1980), reditelja Slobodana Šijana i scenariste Dušana Kovačevića, na inicijativu producentske kuće "Centar film", biće prikazan u zvaničnom programu "Kan klasik" u okviru 73. Kanskog filmskog festivala. "Kan klasik 2020" sastoji se od 25 igranih i sedam dokumentarnih filmova. S obzirom na to da se kanska smotra ove godine zbog pandemije koronavirusa nije održala u svom tradicionalnom terminu i obliku, odabrani filmovi biće prikazani na manjim festivalima u Lionu i Kanu.

foto: Dragana Udovičić

- Naravno da mi kao autoru ovo mnogo znači. Film "Ko to tamo peva" je prisutan već 40 godina i ovo je potvrda da nešto može da živi tako dugo. Kada se setim i pogledam ga ponovo, osećanja su mi pomalo gorka, jer većina tih ljudi koji su igrali u njemu bili su moji prijatelji... Odavno ih više nema, a ja sam odrastao s njima - kaže Kovačević za Kurir. "Ko to tamo peva" je digitalno restaurisan u Odeljenju za digitalizaciju i digitalnu restauraciju Arhiva Jugoslovenske kinoteke. Film su upotpunili muzičari Miodrag i Nenad Kostić, koji izvode čuvenu numeru "Za Beograd, s firmom Krstić". "Ko to tamo peva" nije prvi srpski film u programu "Kan klasik". "Skupljači perja" Aleksandra Saše Petrovića prikazani su u toj oficijelnoj selekciji u maju 2017. godine, pola veka nakon premijere i osvajanja Velike nagrade žirija u Kanu.

Kurir.rs, Foto: Prinsreen

Kurir