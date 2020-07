ŽENA DŽEJMIJA OLIVERA (45) IMA PETORO DECE, ŽELI JOŠ, A SAD PRIZNAJE: Imala sam 5. pobačaja i evo kako se osećam!

Džejmi Oliver i njegova supruga Džuls imaju petoro dece, a ona je otkrila tužnu stvar svom mužu.

Naime, Džuls je imala je pobačaj tokom karantina. Ovo joj je treći pobačaj od 2016. godine kada je rodila svog najmlađeg sina Rivera.

"Stvarno želim još jedno dete, ali moram da razmislim da li je to dobra ideja, psihički. A i fizički, jer imam 45 godina, to je pomalo osetljivo. Džejmi je i dalje za to... Pokušavaću još godinu dana, a onda ću stvarno zatvoriti to poglavlje, jer sam jako srećna i ispunjena", kazala je Džuls.

"Ovo je peti pobačaj sada, imala sam dva pre Rivera. Nekako, kad ostanem trudna, razmišljam da se trudnoća neće zadržati i nastavljam dalje", pojasnila je.

Džejmi i Džuls nedavno su proslavili 20 godina braka, a tada je u posveti suprugu otkrila da je imala pet pobačaja.

"Stvorili smo petoro prekrasne dece i izgubili pet naših zvezda na nebu", napisala je Džuls.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Profimedia

Kurir