LOMILA JE MUŠKA SRCA I VARALA BIVŠE MOMKE: Elsa Pataki je danas u skladnom braku, niko ne može da veruje da se PROMENILA

Španska glumica i manekenka Elsa Pataki i njen suprug, glumac Kris Hemsvort žive u srećnom braku, a svoju sreću ne kriju I na društvenim mrežama gde objavljuju zajedničke fotografije.

Slavna lepotica odrasla je u Madridu, a još kao devojčica počela je da se bavi novinarstvom, koje je kasnije i upisala na fakultetu. Tokom studija upisala je i časove glume te je od školovanja odustala kako bi započela glumačku karijeru. Glumila je u brojnim španskim serijama i filmovima, koji su je kasnije odveli i do Holivuda.

Pojavila se u franšizi filmova "Brzi i žestoki" te je postala sve češća tema američkih medija otkako. U isto vreme je počela da se bavi i modelingom, a zbog uloga u filmovima dobijala je sve češće angažmane.

Pataki je uz zavidnu karijeru imala i buran ljubavni život. Od 2004. do 2006. godine bila je u vezi sa francuskim glumcem Mikaelom Junom, koji ju je ostavio kada je otkrio da ga vara. Hteo je da je iznenadi na rođendan dok je snimala film "Zmije u avionu" u Kanadi, no kada je stigao u hotel, imao je šta da vidi - Elsa se ljubila s filmskim producentom. On joj je samo dao buket ruža, te se odmah vratio kući.

Sa glumcem Ejdrijenom Brodijem vezu je započela 2006. godine, a on joj je godinu kasnije kupio stan u Njujorku za rođendan. Zajedno su jedno vreme živeli u tom stanu, ali 2009. godine ljubav među njima je pukla. Glumca Krisa Hemsvorta, za kojeg je danas udata, Elsa je upoznala 2010. godine preko zajedničkih agenata.

