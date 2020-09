PRE ČETIRI NEDELJE OPTUŽEN ZA SILOVANJE! Di-džej Erik pronađen mrtav u svojoj vili u Majamiju

Erik Morillo, jedan od najpoznatijih sveskih di-džejeva, pronađen je mrtav u 49. godini na Floridi, u svom domu u Majamiju.

Okolnosti njegove smrti još uvek nisu poznate. Svetsku slavu stekao je 1994. godine kada je pod umetničkim imenom Reel 2 Real izdao electro-dance hit "I Like To Move It". Tokom svoje karijere tri je puta osvajao nagrade za najboljeg house i međunarodnog di-džeja.

Podsetimo, pre četiri nedelje u Majamiju di-džej je uhapšen i optužen za seksualno zlostavljanje. Navodno je kod jedne žene prilikom forenzičke istrage nakon seksualnog napada pronađen njegov DNK.

