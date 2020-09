RADILA SAM U BUTIKU DA ZARADIM NOVAC ZA MORE, A ON ME UGLEDAO: Jelena Jovičić priznala kako je postala GLUMICA!

Jelena Jovičić debitovala je na velikom platnu, a nakon toliko godina je otkrila i kako je došlo do ove saradnje, tačnije kako je dobila priliku da stane pred kamere.

"Da bih zaradila novac za letovanje, povremeno sam, uporedo sa studijama na Filološkom fakultetu, bila angažovana u butiku. Budući da je Emir snimao u ulici u kojoj se ta radnja nalazila, primetio me je njegov saradnik i ponudio ulogu. U tom momentu interesovala me je zarada, gluma ne. Trebalo je da sakupim 300 maraka za more, te sam to shvatila kao odličnu priliku da ranije nego što sam planirala dođem do željenog iznosa", rekla je Jelena.

"Dogovor je bio da snimam četiri dana, međutim, već nakon prvih kadrova saznala sam da ću snimati još i tako sam na setu ostala šest meseci, do kraja. Niko ne može da me ubedi da sam na bilo koji način uticala na to", istakla je.

Kurir.rs/K.Đ/Story, Foto: Printscreen/Instagram

