DRAGANA MIĆALOVIĆ KONAČNO PROGOVORILA O UDAJI! Glumica prvi put priznala: Želim da postanem MAJKA!

U medijima je odjeknula vest da se glumica Dragana Mićalović udaje za svog dečka Stevana Purića.

Glumica je sada prvi put progovorila na tu temu, i otkrila da li su te glasine istinite i šta joj je trenutno prioritet u životu.

"Saznala da se udajem, znam ko je čovek, ali samo da saznam ko mi šije venčanicu i gde će sve to biti. Ne, ja sam student, moja najveća želja su sada studije, karijera i posao, naravno i da postanem majka sutra, ali to ne planiram ja, nego neko drugi. Kako on kaže, tako će biti", rekla je ona i dodala:

"Mene to nije pomerilo s mesta, već sam se navikla da izlaze neke stvari koje nisu tačne, želim da se potpuno isključim iz toga", ispričala je ona u emisiji "150 minuta".

