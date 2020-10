PIJEM LEKOVE 15 GODINA! SIGURNO SAM KUPIO BAR 5 MERCEDESA DILERIMA: Bane Vidaković ogoleo se do koske, a njegove kolege znaju OVO!

Bane Vidaković uhapšen je pre nekoliko meseci sa 30 grama heroina, te su tokom pretresa stana na Vračaru, u kojem živi poznati glumac, inspektori pronašli dve vagice i još 10 grama narkotika.

Više javno tužilaštvo u Beogradu optužilo je glumca Branka Vidakovića (61) zbog neovlašćenog držanja droge za ličnu upotrebu. U prvoj fazi glumac i čovek sa kojim je Bane uhapšen M.I. bili su osumnjičeni za dilovanje heorina, ali je istragom utvrđeno da je glumac drogu koristio za lične potrebe.

foto: Damir Dervišagić

"Kolege koje me znaju znaju da ne mogu da budem diler, prezirem dilere i oni znaju koliko dugo se borim protiv toga. Zbog sopstvene zavisnosti, kroz koju sam ranije prošao, hteo sam da držim školu klincima šta da izbegavaju. Ja sam rekonvalescent, koji je na lekovima već dug period, sigurno petanest godina. Da bih mogao da se manem toga, morao sam sebi da obećam da više neću baciti ni dinara na to smeće. A sigurno sam kupio bar pet mercedesa tim dilerima. U tim godinama sam puno zarađivao. Onda sam sebi rekao da neću bacati novac na to", ispričao je Bane Vidaković u svojoj ispovesti, te je objasnio i da je osamdesetih probao i "sve ono što je prirodno, i što nije".

Bane je uporedio momke sa ulice iz ranijih godina i devedesetih kada smatra da je sve pogrešno.

"Momci s ulice iz sedamdesetih i osamdesetih su bili pitomiji. Posle, u tim nesrećnim devedesetim podmetali su bombe pod automobile. Tada je nastala ta nepovratna grubost koja je od nas napravila ljude koji se plaše. Ljudi su danas izgubili empatiju, više niko ne saoseća, beže, sakrivaju se, ne mogu da pdonesu tuđu patnju. Desilo mi se da sam naišao na čoveka koji je ležao nasred Slavije, niko mu nije prišao. Ja mu priđem, vučem ga, a on težak, opustio se, morao sam da zamolim za pomoć. Mislio sam da je mrtav, ali ispostavilo se da je bio pijan. Da nisam reagovao, neko bi ga zgazio", govorio Bane Vidaković o empatiji.

foto: Damir Dervisagic

Kurir.rs/K.Đ/Story

Kurir