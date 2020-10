POSLE 40 GODINA OTKRIVENE NAJVEĆE TAJNE FILMA KO TO TAMO PEVA! Bata je udario ŠAMARČINU muzičaru, a on je nakon toga NESTAO

Pre četrdeset godina snimljen je kultni film „Ko to tamo peva“, koji je munjevitom brzinom osvojio srca publike. Ipak, i dalje postoje mnogi zanimljivi detalji koji su vezani za ovo ostvarenje iz sveta kinematografije, a koji su gledaocima ostali nepoznati.

Naime, pošto su imali male budžete za snimanje filma, glumci su morali svakog dana da po nekoliko sati putuju na set, jer nije bilo dovoljno novca za smeštaj na lokaciji gde se snimalo. Svakog dana okupljali su se ispred Crkve Svetog Marka odakle su odlazili u Deliblatsku pesčaru, gde je snimljen veći deo filma.

Takođe, svi koji se pojavljuju u filmu, a tumače ljude sa sela, su naturščici. Čovek koji viče čuvenu repliku „Decooo“ je zapravo limar iz sela u kom su snimali.

Prema pričama ljudi koji su radili na realizaciji filma, budžet filma je u to vreme iznosio 180.000 nemačkih maraka. U završnim scenama, kada putnici optuže romske muzičare da su Aleksi Simiću (koga je tumačio Milivoj Tomić) ukrali novčanik, pa svi krenu da ih biju, Slobodan Šijan je tražio krupan plan. To će reći da je Danilo Bata Stojković zaista morao da ošamari malog glumca.

Udario mu je toliko jaku šamarčinu da je Nenadu Kostiću “zazvonilo” u ušima, a na oči odmah udarile suze. Pobegao je iz autobusa čak do Pančeva. Tamo se negde sakrio, a ekipa ga je ceo dan tražila. Kada su ga konačno našli, uz preklinjanje da se vrati da završe film, Bata mu je doneo najveću bombonjeru koja je mogla da se kupi, i čvrsto obećao da više neće da ga bije.

foto: Pritnscreen

Kada je reditelj birao glumačku postavu, uloga Miška, kog tumači Aleksandar Berček, bila je prvo ponuđena Bogdanu Dikliću, ali on zbog predstava u pozorištu nije mogao da je prihvati. Dok je uloga koju tumači Dragan Nikolić, uloga šlager pevača, bila najpre ponuđena Ljubiši Samardžiću koji ju je iz nepoznatog razloga odbio.

Veliki broj legendarnih glumaca jugoslovenske kinematografije glumi u ovom filmu, kao što su: Boro Stjepanović, Danilo Bata Stojković, Dragan Nikolić, Neda Arnerić, Slavko Štimac, Pavle Vuisić i mnogi drugi.

Reditelj Slobodan Šijan je imao veliki strah kako će se na setu snaći mladi glumac koji je tumačio lik sina Pavla Vuisića, Miška Krstića.

foto: Kurir Štampano

- Aleksandar Berček je u to vreme bio mladi glumac u usponu koji je, recimo, pre toga uradio odličnu ulogu u filmu “Kvar” Miše Radivojevića. Hteo sam ga za ulogu sina, to jest šofera, ali sam zamislio da ga ošišam do glave da bi taj njegov šarmantni, osvajajući osmeh delovao pomalo idiotski na način koji nama za film treba. Razgovarao sam s Mišom Radivojevićem da mi pomogne da ga ubedimo… Sumnjao sam da l’ će uopšte pristati da igra jer on tu ima jako malo teksta, a tek šišanje… Međutim, prihvatio je, pristao - izjavio je Slobodan i dodao:

- Bez problema. Sjajna je saradnja bila, a izvanredno je uradio ulogu. Radili smo po osećaju. U početku mi je davao neke varijante da izaberem, i onda sam ja nešto odabrao, a on je potom to dalje razrađivao.

Kurir.rs/I.B/Blic

Kurir