BEOGRAD MI JE UZBUDLJIVIJI OD ZAGREBA: Goran Bogdan o koroni, životu na Dorćolu i novim ulogama!

Prijaju mi oba grada i mrtva je trka među njima ako me pitate koji više volim. Na kraju krajeva, najviše sam na auto-putu i u automobilu, otkriva glumac

Jesen je glumcu Goranu Bogdanu donela dva nova poslovna izazova. Iako još sumira svoje utiske, ali i utiske publike o seriji "Močvara", čije je emitovanje nedavno završeno, paralelno snima dve serije: u Beogradu "Vreme zla", po romanu Dobrice Ćosića, a u Zagrebu radi na ekranizaciji romana Roberta Perišića "Područje bez signala". Opisujući život na relaciji Beograd-Zagreb, glumac je za Kurir televiziju objasnio koliko su mu poslovnog izazova donela dva nova angažmana.

- Svi se nalazimo u istoj situaciji zbog pandemije, pa i glumci. Nakon što je sve stalo na nekoliko meseci, pokrenulo se, pa se desilo da smo, valjda iz straha od novog zaključavanja, požurili s projektima. Paralelno radim dva, u Zagrebu seriju "Područje bez signala" reditelja Dalibora Matanića, a po istoimenom romanu Roberta Perišića koji je preveden na više svetskih jezika. Čitao sam ga pre mnogo godina, to mi je jedno od dražih literarnih štiva i nadam se da će se publici dopasti naša ekranizacija. U Beogradu snimam sa Ivanom Živkovićem, rediteljem s kojim sam radio prvu seriju u Srbiji "Vere i zavere". Ovoga puta reč je scenariju po romanu Dobrice Ćosića "Vreme zla". Tu veliku seriju producira moj kolega i prijatelj Goran Šušljik, već smo više od pola uradili i imam dobar osećaj da bi to mogao da bude lep projekat, drugačiji, mirniji, poetski i književniji - počinje priču Goran.

foto: Stefan Jokić

Dok ga je publika u Srbiji upoznala u seriji "Vere i zavere", popularnost je stekao zahvaljujući "Senkama nad Balkanom" u ulozi Mustafe Golubića. Ipak, publika ga je videla i u drugačijem svetlu u seriji "Močvara", koju su mnogi brzo zavoleli. Kaže da se oko lika inspektora Nikole Krsmanovića posebno potrudio. - Da budem iskren, nije bilo lako, ali ja više volim kada nije lako. Našao sam neka svoja interesovanja, istraživao sam taj lik, koji je, kao što je publika videla, sve samo ne svakidašnji, malo je u "sivoj zoni". Nadam se da se gledaocima svideo. Takvi likovi su odgojeni ovim našem podnebljem, na neki način smo svi spremni za takve uloge. Nikola je dosta drugačiji do mene, nisam imao mnogo toga bliskog s njim, pa je možda zbog toga bilo malo teže stvoriti ga. Ali mi je bilo zanimljivo da istražujem i igram se - dodaje Bogdan.

foto: Nebojša Babić

Zbog svih profesionalnih angažmana, Bogdan godinama živi na relaciji Beograd-Zagreb, što mu ne predstavlja problem. - To smatram velikim blagoslovom i presrećan sam. Zaljubljen sam u Beograd jer dugo stanujem na Donjem Dorćolu, a kombinacija sa odlaskom u Zagreb je odlična, gotovo kosmopolitska. Kad ga se zaželim, odem tamo jer je mirniji grad i malo se odmorim. Beograd je užurbaniji i življi. Prijaju mi oba grada i mrtva je trka među njima ako me pitate koji više volim. Na kraju krajeva, naviše sam na auto-putu i u automobilu. Ima neke čari i u vožnji kad sam sam u autu. Taj put mi je neka baza, meditacija... Sve zavisi u kakvom sam stanju, ali imam svoju muzičku plejlistu, a slušam i audio-knjige. Sve češće ceo put provedem u tišini, i obavezno osetim uzbuđenje kako se približavam i jednom i drugom gradu. I znam sve pumpadžije na obe strane auto-puta - sa osmehom je otkrio Goran, koji je prošlog meseca proslavio jubilarni, 40. rođendan. - Sve to sa zaokruženim brojevima su psihološke barijere. Mogao bih da lažem i kažem kako nema veze koliko godina imam, ali opet, ništa se nije promenilo. Nekoliko dana ranije osećao sam teskobu i pitao se šta će se desiti kad napunim 40, ali dva dana nakon rođendana shvatio sam da je sve isto. Isto kao i s Novom godinom. Obećamo sebi da ćemo od 1. januara početi nešto novo, a već 4. januara shvatimo da i dalje radimo po starom - zaključio je glumac.

foto: Firefly

O kadrovima s Martom Bjelicom Ne pravim razliku između scena intime i nasilja Goranu je godinu obeležila serija "Močvara", a eksplicitne intimne scene s koleginicom Martom Bjelicom još se pamte. - Kad dugo radite takve scene, one postanu kao i bilo koje druge. Ne pravim nikakvu razliku između intimnih scena i, recimo, scena nasilja. Nastojim da ih prikažem što bolje. Inače ne delim scene po sadržaju, već tražim u njima nešto suptilnije što ih čini težim ili lakšim. Kad nađem to nešto što me zanima, lakše pustim svoj lik da ih sam proživljava. Nije teško - ističe glumac.

Kurir, Jasmina Antonijević Milošević, foto: Nemanja Nikolić

Kurir