ZA JEDNU NOĆ PROMENILA MI SE SVAKODNEVNICA! Zijah Sokolović napustio bolnicu posle 15 dana, pa poručio: MOLIM VAS NOSITE MASKE!

Glumac Zijah Sokolović napustio je bolnicu, nakon što je bio hospitalizovan zbog koroa virusa.

- Poštovani gledaoci prošlih i budućih pozorišnih predstava. Hvala za brigu i interesovanje koje ste iskazali na društvenim mrežama u povodu mog neobičnog sudara sa korona virusom - počeo je glumac i dodao:

- Za jednu noć se promenila svakodnevica. Prošao sam Infektivnu kliniku, intenzivnu negu i smešten u bolnicu. Tu sam proveo petnaest dana. Juče sam otpušten iz bolnice, na kućnu izolaciju i njegu. Hvala angažovanim lekarima bolnice "Dr. Dragiša Mišović", hvala požrtvovanim i veselim medicinskim sestrama "savremenim robovima današnjice". Sada razmišljam, šta sam nepovratno izgubio koronom, šta sam zagubio, a mogu da povratim i šta sve treba ponovo da nađem, a da ne zaboravim. Molim vas, nosite maske. Do pozorišta, do predstave, do Glumca - rekao je Zijah.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Blic

Kurir