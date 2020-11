POSLEDNJI RAZGOVOR SA BEKJAREVIM! Iva Štrljić vidno POTRESENA: Ovu REČENICU NIKAD neću zaboraviti (KURIR TELEVIZIJA)

Vest o smrti legendarnog glumca Ivana Bekjareva, potresla je njegove mnogobrojne kolege i prijatelje. I dalje su u šoku i ne mogu da poveruju da nas je napustio jedan od najvećih umetnika sa domaće glumačke scene. Svoje emocije i bol zbog smrti poznatog glumca nisu krili ni njegovi studenti, a kasnije i kolege.

Jedna od njih je i Iva štrljić, koja je otkrila kako je izgledao njen poslednji razgovor sa Ivanom Bekjarevim.

- Čuli smo se pre desetak dana i dosta je dobro delovao, zato sam potpuno zatečena ovim što se dogodilo. Imao je svoju vedrinu, koju oduvek ima, a ono što me je posebno ganulo jeste jedna rečenica - rekao je da su ga svi bivši studenti zvali i to svakodnevno. Znam koliko je to njemu značilo. Taj detalj iz celog razgovora mi je onako bio najupečatljiviji. On je brinuo o ljudima koji su mu važni, pa je jako lepo što mu se to vratilo - ispričala je vidno potresena lepa glumica.

