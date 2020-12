PORUKA DEŽULOVIĆU OD STOJILJKOVIĆA: Jasno je da Beograd nikada neće biti Njujork ili Pariz, ali ne leči na nama svoje frustracije!

Beograd se sam ubio, nije ga ubio nijedan nesretnik s Kosova ili iz Krajine, Beograd je ubio Momo Kapor, ubili su ga prvosveštenici njegova asfalta, kojekakvi Minimaksi, Bore Đorđevići i sličan, vrlo gradski otpad, bez srama je izjavio Boris Dežulović.

Hrvatski pisac, novinar i kolumnista napao je frontmena Riblje čobre, a sve zbog dobre prodaje reizdanja svoje knjige "Jebo sad hiljadu dinara". Pričajući o knjizi u izdanju “Lagune” Dežulović je u razgovoru za "Nedeljnik" pomenuo i grad čiji je nekad bio stanovnik - Beograd, karakterišući ga kao “kasabu”, odnosno “Dubai za siromašne i Jagodinu za bogate“.

"O Beogradu je napisana jedna od najlepših pesama na srpskom jeziku "Lament nad Beogradom". Andrić je dosta lepo pisao o Beogradu, naročito u svojim pripovetkama. Besmrtni Duško Radović, moj Nišlija, razumeo je odlično Beograd i Beograđane. I Momo Kapor koga Dežulović uzaludno satanizuje. Od savremenih pisaca tu su Vlada Pištalo, Goran Petrović, Igor Marojević... Beograd je i onaj Beograd u stripovima Alekse Gajića. Samo nije ono što je u izlivu ničim izazvane frustracije o njemu rekao Boris Dežulović. Ali i to je ok. Jasno je da Beograd nikada neće biti Njujork ili Pariz, shvatili smo Dežulovićevu poruku. Isto kao što od Dežulovića nikad neće biti Andrić ili Crnjanski. Samo - nije mi jasno zašto su mu za to krivi Beograd i Beograđani?", rekao je Stojiljković.

