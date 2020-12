BEZ DAHA SAM TRČALA DO SVOG DETETA, BEZ DAHA! Glumica Jelena Veljača o STRAHOTI zemljotresa, pa poručila šta joj je velika UTEHA

Glumica i scenaristkinja Jelena Veljača oglasila nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio Hrvatsku i otkrila da se u tom trenutku nalazila u Zagrebu.

Ona je otkriva da je bila jako uplašena tokom potresa jačine 6,2 po Rihteru, prvenstveno zbog svoje ćerke.

- Trčala sam nakon potresa preko celog zelenog vala do svog deteta, u spavaćici, bez daha. Ne znam koliko je to trajalo, ali meni je bila najgora i najstrašnija večnost mog života dok je nisam prvo čula, pa zagrlila. Roditelji, znam da ne spavamo noćas. Nek nam bog, svemir ili šta god kome treba u ovom trenu da snage da još jednom prodišemo i poverujemo da se može živeti mirno i sigurno - napisala je Jelena na svom Instagramu te podelila objave ljudi čije us porodice jako pogođene zemljotresom i ponudila pomoć:

- Jedina uteha koju danas imamo je zajedništvo. Nismo sami u ovom užasu. Za Petrinju. Volimo vas, čujemo vas, mislimo na vas.

foto: Printscreen/Instagram

BONUS VIDEO

Kurir