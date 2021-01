NAKON PRIVOĐENJA MIKE ALEKSIĆA: Evo koji naši poznati glumci su pohađali njegovu školu! OVO JE ŠOK ZA SVE!

Čuveni vlasnik škole glume večeras Miroslav Mika Aleksić je priveden u stanicu policije, a glumica Milena Radulović je rešila da ne ćuti i u potresnoj ispovesti je istakla da je imala 17 godina kada ju je on silovao.

Aleksić je inače producent, glumac i filmski reditelj, a mnogobrojni naši glumci su pohađali njegovu školu. Neki od njih su: Nikola Kojo, Boris Milivojević, Nikola Đuričko, Mirjana Joković, Viktor Savić, Vuk Kostić, Nada Macanković, Anja Alač, Vaja Dujović, Marija Bergaman, Hana Selimović, Ivana Zarić, Bojana Stefanović i dr.

foto: Vladimir Šporčić, Nemanja Nikolić

- Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se - rekla je Milena Radulović pa dodala:

- Grupa je imala dobre strane. Čitali smo jednu knjigu nedeljno, išli u pozorište, gledali filmove, bili smo kulturna, dobra deca. U grupi se propagirala religija, časovi su počinjali molitvom „Oče naš”, devojčice su dolazile u suknjama, dečaci u cipelama, kosa i nokti su morali biti uredni. Ali uvek je bilo strogo, surovo. On je bio veoma strog, a svi su govorili: „Pa, dobro, on jeste surov, ali takav je Mika, on ima svoje metode”. Postojala su jasna pravila - kaže Milena Radulović za Blic.

foto: Vladimir Šporčić, Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Novosti/M.M.

Kurir