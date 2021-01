DOLAZIM IZ POLICIJE GDE SAM ZVANIČNO DALA IZJAVU: Sara Zeljković sa još jednom devojkom prijavila Miku Aleksića za zlostavljanje

Glumica Sara Zeljković i još jedna neimenovana devojka danas su u policiji takođe iznele optužbe za seksualno zlostavljanje protiv svog nekadašnjeg učitelja glume Miroslava Mike Aleksića.

Poznati učitelj glume, podsećamo, uhapšen je nakon što je glumica Milena Radulović iznela sve detalje o zlostavljaju od strane reditelja.

"Kada sam napunila nekih 16, 17 godina, Mika me je pozvao kod sebe u kancelariju na razgovor. Ne sećam se tačno kako je to iskomunicirao. Sve u svemu, počeo je da me ispituje vezano za seks. Vrlo se dobro sećam pitanja, kao i šta sam imala obučeno taj dan, što sam kasnije čula da hoće da se desi kada je neki traumatičan trenutak bio u tvom životu. Pitanja su bila: "Da li se kre*eš?". Ja sam se naravno zbunila, ali pošto se podrazumevalo u mom životu da se na svako Mikino pitanje odgovori, ja sam stidljivo odgovorila "da", na šta se on nasmejao i rekao: "Da, da, a je l' voliš da se kre*eš?". Ja sam i dalje bila potpuno zbunjena situacijom koja se dešava, ali je on samo nastavio da postavlja pitanja. "A gde najviše voliš da se kre*eš?". Ja sam i dalje imala neki tupavi kez na licu pa je umesto mene on odgovorio na to pitanje: "Gde stigneš, a?", nakon toga je prestao da me ispituje i jedine situacije koje se sećam sledeće je bilo da mi je tražio da ustanem i da se okrenem, što sam ja poslušno uradila, da bi me on potapšao/protresao po dupetu i rekao: "Malo je kanta, ali može da prođe", samo je deo ispovesti Sare Zeljković.

Sara Zeljković koja je bila učenica, išla je u školu glume kod Mike Aleksića, danas je u policijskoj stanici dala izjavu o slučaju zlostavljanja. Sa njom je bila još jedna devojka koja je želela da ostane anonimna.

"Ukoliko date izjavu policiji, možete biti sigurni da će ona ostati anonimna ukoliko to želite. Tim putem želim da pozovem sve devojke koje imaju bilo kakvo iskustvo seksualnog zlostavljanja od strane Mike Aleksića da mi se obrate i da ću ih povezati sa sjajnim ljudima iz policije koji rade na ovom slučaju. Ovo je važno da naznačim, kako se ne bi dovelo slučajno u pitanje procedura policije koja je vrlo profesionalno, pedantno urađena i koja garantuje anonimnost. Upravo dolazim iz policije gde sam zvanično dala izjavu sa još jednom devojkom čija će priča ostati anonimna", napisala je ona u objavi

