IMALA SAM 3 MOŽDANA, INFARKT, NE ZNAM KAKO SAM ŽIVA! Potresna ispovest Demi Lovato: Imam oštećenje mozga, ne vidim

Demi Lovato otkrila je šta joj se dogodilo nakon što se 2018. predozirala.

"Imala sam tri moždana udara, imala sam infarkt. Lekari su tada rekli da mi je ostalo pet do 10 minuta života", rekla je Demi Lovato (28) u dokumentarcu u najavi dokumentarne serije "Dancing With The Devil" ("Plesa sa đavolom"), u kojem njena prijateljica kaže: "Da li pričamo o he**inu . Da li o tome pričamo?".

Kako se veruje, Demi Lovato se predozirala upravo ovom vrstom droge. Pevačica i glumica u dokumentarnoj seriji upoređuje sebe sa mačkom jer je mnogo puta preživela, a zna se da se za ovu vrstu životinja kaže da imaju devet života.

"Znate, ja živim deveti život. Spremna sam da se ponovo bavim onim što volim, a to je muzika", poručila je.

"Imam oštećenje mozga i danas se borim sa posledicama. Ne vozim automobil jer imam problem sa vidom", rekla je i dodala je da je dugo imala poteškoće sa čitanjem.

"Zaista je bila velika stvar kada sam uspela da pročitam knjigu, recimo, dva meseca kasnije jer mi je vid bio toliko zamagljen", istakla je.

"Prešla sam liniju koju pre toga nisam prelazila", prokomentarisala je uzimanje prekomerne doze narkotika.

U dokumentarcu od četiri nastavka pojavljuju se i pevačicina majka Dijana de la Garsa, očuh Edi i sestra Dalas (33) kao i mlađa polusestra Medison. Trejler počinje fotografijama Demi Lovato iz detinjstva, prikazima njene uspešne karijere u DIznijevim serijama, ali i burnih meseci koji su prethodili predoziranju koje ju je umalo koštalo života.

U seriji o Demi Lovato i njenim naporima da se izbori sa "demonima" govore njeni prijatelji Kristina Agilera i Elton Džon.

"Prošle su dve godine otkako sam se suočila licem u lice sa najmračnijom tačkom u svom žiovtu, ali sam sada spremna da podelim priču sa svetom. Prvi put ćete, sa moje tačke gledišta, moći da vidite kako se odvijala moja borba i trajno isceljenje. Zahvalna sam što sam uspela da pređem ovo putovanje, suočim se sa prošlošću i konačno je podelim sa svetom".

