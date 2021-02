BILA SAM, VIDELA I VRATILA SE NAZAD! VRLO SAM SREĆNA ŠTO SAM SRPKINJA: Tanja Bošković otkrila zašto je pobegla iz Holivuda!

Glumica Tanja Bošković u poslednje vreme gotovo da se ne pojavljuje u medijima, a sada je otkrila zbog čega je rešila da se povuče.

- Smatram da nemam šta da kažem, a nemam ni potrebu da učestvujem u nečemu što mi se ne dopada. Prezirem televiziju na dnevnoj bazi, novine isto tako. Zato sam sve prestala da pratim, osim umetnosti i sporta - istakla je Tanja.

- Obožavam da pratim Novaka Đokovića, svetskog broja jedan u ljudskom, moralnom i svakom drugom smislu. Znate, vrlo sam srećna što sam Srpkinja, a naročito kada je neko poput Novaka Srbin - dodala je Boškovićeva, a potom objasnila zbog čega se vratila iz Holivuda, iako je imala priliku da tamo ostane i napravi veliku karijeru.

- Smatram da o toj industriji postoji potpuno pogrešna predstava kod nas. Nikada me nije interesovalo ono što ta sredina ima da ponudi. Bila sam, videla, zahvalila se i vratila nazad. Mnogo me više interesuje da jedan dan gledam u Savu i da ništa ne moram. To je moguće samo ovde - ispričala je glumica.

