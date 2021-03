MEGAN I HARI OTKRILI POL DRUGOG DETETA! Žive u Kaliforniji sa sinom, dva psa, a imaće novog člana porodice na leto!

Megan Markl i princ Hari, koji sada žive u Kaliforniji očekuju svoje drugo dete.

Nekadašnji prinčevski par već ima sina Arčija, a u velikom intervjuu kod Opre Vinfri otkrili su pol bebe.

"Devojčica je! Osećaj je divan, imati dečaka, pa devojčicu, šta više mogu da tražim? Prava smo porodica, to je to, dvoje dece, dva psa", rekao je Hari.

"Beba će biti rođena na leto. Od marta živimo u Kaliforniji", dodala je Megan.

foto: Profimedia

Podsetimo, Megan je rekla da je imala veoma težak period kada je bila trudna sa Arčijem.

"Nisam više želela da živim. Bilo je veoma zastrašujuće, konstantno sam o tome mislila, te misli su mi bile u glavi svaku noć, nije to bila apstraktna ideja. Hari mi je rekao da ne idem na jedan događaj, a ja sam rekla da ne želim da ostanem sama. Otišli smo, a kada zumirate sliku vidite koliko me čvrsto drži. Oboje smo se potrudili da to ne pokažemo, svi su nas gledali. Važno je da shvatite da ne znate šta se dešava iza zatvorenih vrata, čak i kada se neko smeje i sija", rekla je ona.

Bonus video:

02:04 SELO KOJE ŽIVI! U Višnjevcu ima 87 mališana, njihovi roditelji nemaju nameru da napuste mesto (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir