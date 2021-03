NIKADA DO SAD NISAM REKAO POKOJNI GAGA, ON ZA MENE NIJE UMRO: 5 godina od SMRTI Gage Nikolić, Voja Brajović se prisetio prijatelja

Legendarni glumac Dragan Gaga Nikolić preminuo je na današnji dan pre tačno pet godina.

Godine prolaze, ali Gagin veliki prijatelj i filmski saborac Vojislav Voja Brajović ne miri se sa gubitkom njegovog Prleta.

- Gagina smrt mi je i dalje nestvarna. Nikada do sada za ovih pet godina, koliko ga nema, nisam rekao "pokojni Gaga Nikolić", niti ću. On za mene nije pokojni. To što ga fizički više nema smatram kao da je otišao na neki duži put, a ne da je zauvek nestao - priča Brajović.

Tihi se prisetio i njihovog poslednjeg susreta, koji se dogodio dva meseca pre Gagine smrti.

- U to vreme smo u Zvezdara teatru pripremali predstavu "Voz", koju igram sa Sergejom Trifunovićem. Pošto je uveliko bio bolestan i nije mogao da dođe na premijeru, zamolio nas je da dođemo kod njega u stan i odigramo mu taj komad - priseća se Voja i ističe da taj trenutak nikada neće zaboraviti.

Prijateljstvo između njih dvojice počelo je davnih sedamdesetih godina, a učvršćeno je na snimanju čuvene serije "Otpisani" (1974), u kojoj su glumili glavne likove.

