PAMTIMO GA KAO ZAVODNIKA IZ BOLJEG ŽIVOTA, POVUKAO SE ZBOG BOLESTI: Aljoša se sada pojavio na malim ekranima, evo kako IZGLEDA!

Glumac Aljoša Vučković ostvario je veliku popularnost u kultnim serijama "Srećni ljudi" i "Bolji život", a nakon toga godinama se nije pojavljivao na filmu i televiziji, a publika je skoro imala prilike da ga opet vidi na malim ekranima.

foto: Pritnscreen

Naime, Vučković se, kako je sam svojevremeno rekao, pre dve godine povukao iz glume zbog bolesti.

foto: Pritnscreen/Prva

- Ništa ne radim i ne mogu da radim. Bolestan sam i ne osećam se dobro, to je jedan od razloga zašto ne glumim - rekao je u jednom od poslednjih obraćanja javnosti, ne želeći da otkriva detalje o bolesti. Sada se ponovo pojavio i to kao gost u jednoj od epizoda serije "Dođi juče". Ono što je mnoge iznenadilo jeste to što se glumac dosta promenio, te su neki prokomentarisali da više ne liči na sebe.

foto: Pritnscreen/Prva

Vučković u Beogradu živi sa suprugom Editom, s kojom ima dve ćerke - Leanu i Saru. Aljošu najviše pamte po ulogama iz "Velog mista", ali i seriji "Bolji život" gde je glumio doktora Ivu Lukšića. Tumačio je i ulogu mletačkog državnika Jovana Dandola u "Nemanjićima".

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir