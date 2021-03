VLASTA JE MNOGO VOLEO AUTA: Upropastio desetak automobila, a evo zašto je Vlasta Velisavljević nosio titulu najboljeg vozača u

Glumac Vlasta Velisavljević preminuo je u 85. godini posle borbe sa korona virusom. Vlasta je preminu u KBC "Dragiša Mišović" jutros u 02.30.

Imali smo prilike da ga gledamo u čak 350 uloga u pozorištu i kraj malih ekrana. On je, takođe, doživotni počasni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

- Najbolji sam vozač na svetu. Ipak, nisam najbolji, ali dosad nemam nijednu kaznu za decenije za volanom. Promenio sam i upropastio desetak automobila. Kola nisu izdržala, ali sam ja izdržao - našalio se glumac.

foto: Nemanja Nikolić

- Siguran sam da čovek, kako stari, dobija s vremenom lice kakvo zaslužuje. A izgleda da je ljudima, posebno ženama, privlačna moja starost. Možda sam, najzad, dobio pravo udvaračko lice? Šalim se, naravno. Mislim da su godine moj najveći kapital. I da su savršene za istraživanja, preispitivanja, nova verovanja, pa čak i nove ljubavi. Sve je to tako normalno. Najvažnije je ne osvrtati se unazad, nego gledati samo napred. Čim se osvrnete, onda odmah posumnjate i pomislite da nešto niste uradili dobro ili kako treba. Ostavite to i potrudite se da samo gledate napred, bar ja nastojim to da radim - ispričao je pre par godina Velisavljević.

Za sve što je postigao u životu, smatrao je, zaslužna je ljubav.

- Samo ljubav, nikad mržnja, jer ona truje ljude. Njome ne trujete samo sebe nego i svoju okolinu. A to nije dobro. Ljubav je jedinstvena - govorio je čuveni glumac.

foto: Nemanja Nikolić

kurir.rs

00:20 VLASTA VELISAVLJEVIĆ ZA KURIR: Želim vam puno uspeha! JAČI SMO OD KORONE! Čestitke od Ristovskog, Damjanovića...

