NAJŽALIJE JE ŠTO JE VLASTA ŽRTVA KORONE, NADŽIVEO BI I KIRKA DAGLASA! VOJA BRAJOVIĆ ZA KURIR: Uvek će se ovako sećati Vlaste

Voja Brajović oprostio se od kolege Vlaste Velisavljevića i za Kurir otkrio kako će se on sećati glumca.

Vlasta je preminuo usled borbe sa korona virusom, a Voja kaže da je uvek bio 'obožavan čovek' i plemenito biće.

foto: Damir Dervišagić

"To što ste izjavi saučešće je nešto što sve naše kolege zaslužuju - ne samo mi koji se poznajemo više od 50 godina, nego i ovi najmalađi. On je prosto jedan obožavani čovek iz prostog razloga što je takvo jedno plemenito biće - a to se retko rađa i pojavi na našim prostorima. To je čovek koji pored svih tih muka koje je imao od najranije mladosti - ratovi, zatvori, logori, nemaštine... I pored toga je imao takav duh... Pored svih udaraca u životu sačuvao je nežne dodire njegove dušice. Zato je bio tako obožavan, jer je zračio tom toplotom sa dodirom tuđeg srca", kaže Voja i dodaje:

"Mi smo njega doživljavali kao našeg najdražeg zaštitnika, tj. podržavaoca u svemu što radimo - ne samo u profesiji, već i životu. On je učestvovao u našim životima - i lepim i teškim. To je čovek koji se nasmeje i na svoj račun, to je čudesno. Nemaju veze te godine, svi se tešimo da su ipak to godine koje svako treba da poželi. Gubitak je gubitak. Najžalije mi je što je Vlasta žrtva korone. To mi je najgore. On bi nadživeo Kirk Daglasa. Ali da njega korona ubije, to mi je užasno. Najteže i nagluplje mi je."

foto: Marina Lopičić

