MILICA SE UDALA ZA MILIJARDERA KAZAHSTANCA A SVI JE PROZIVAJU DA JE PLASTIČNA: Bila sam mis Južne Srbije i pre svih operacija!

Blogerka i dizajnerka Milica Polskaja pažnju javnosti privukla je udajom za bogatog Kazahstanca sa kojim ima četvoro dece. Mnogi govore da ona živi život iz bajke, a sada otkriva da još nije spremna da otkrije suprugov identitet.

- Doći će i taj dan kada ću pokazati svog supruga, ali za sada ne razmišljam o tome. Svi već znaju kako on izgleda, ali ja ne želim da otkrivam njegov identitet, jer se bavi ozbiljnim poslom. Moj blogerski život je pomalo neozbiljan i samim tim je najbolje za oboje ovako – poručuje Milica i ističe da je ona romantičnija od supruga.

- Romantičnija sam od njega, ali sam uspela delić nežnosti da prenesem i na njega. Ume često da me iznenadi sitnicama koje mi poprave dan. Znači mi njegova podrška i oko svega se savetujem sa njim. Glavna reč kod nas ne postoji. Tek kada oboje promislimo, zajedničkim snagama dođemo do zaključka. Nekada on mene posluša, a nekada ja njega. Kompromis je idealan u svemu – smatra Polskaja, koja voli da joj suprug poklanja nakit.

- Ranije sam volela da za poklon dobijam cipele, a sada je situacija drugačija. Nakit je uvek moj izbor – iskreno kaže blogerka, koja se pored primarnog zanimanja bavi i dizajnom.

- Obožavam modu. Volim da kreiram, ali samo ono što je po mom ukusu. Mana je to što se upravo takav način dizajna nije pokazao odličnim za biznis. Jednostavno nije isplativo – govori Milica i otkriva da ne postoji tajni recept za njen dobar izgled i posle četiri porođaja.

- Imam dobru genetiku koju sam povukla na oca, tako da je to već pola posla. Druga polovina je samokontrola i vežbanje dva puta nedeljno kako bih uvek sjajno izgledala. Ne postoji velika tajna. Ružni komentari da izgledam plastično zaista ne mogu da me uvrede. Uvek ističem da sam bila mis Južne Srbije i učestvovala na izboru za mis Srbije pre svih operacija na mom licu i telu.

