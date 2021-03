NEVENA BOŽOVIĆ ISKRENO O GRUPI HURRICANE: Pevačica je i sama bila na Evroviziji, priznala da li će BODRITI Kseniju, Ivanu i Sanju

Pevačica Nevena Božović kaže da svim srcem navija za grupu "Hurricane" na Evroviziji.

Ksenija Knežević, Sanja Vučić i Ivana Nikolić predstavljaće Srbiju na pesmi Evrovozije, a sada je nekadašnja takmičarka iznela svoje mišljenje.

Budući da ima iskustvo sa Evrovizijom, na kojoj je našu zemlju predstavljala 2019. godine, osvrnula se na ovogodišnje predstavnice naše zemlje.

foto: Kurir

"Naravno da navijam, ja sam vatreni navijač uvek kada je naša zemlja u pitanju. Pesma je slična kao prošlogodišnja, nadam se da će otići na Evroviziju, da će biti takmičenja, a ne da šalju snimke", rekla je Božovićeva.

Ona otkriva i šta je naučila u ljubavi, budući da je u srećnom braku sa pilotom.

"Naučila me svemu, naučila me da uživam u svakom trenutku. Pravim balans, kad odmaram ja sam tu, kad radim ja sam na moru i meni je to idealna kombinacija", zaključila je Nevena za "Premijeru - Vikned specijal".

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:16 ZAPALILE STUDIO! Hurricane zapevale u emisiji uživo, pa OTKRILE poseban TALENAT! Svi ZANEMELI! (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir