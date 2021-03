SVEDOCI HAPŠENJA! VUČINIĆ: Da se Milošević nije predao, sve bi nas pobili! ČEDA JOVANOVIĆ: Sve je planirano kao da se deca igraju

Novu seriju "Porodica" iz "Fajerflaj produkcije", koja govori o hapšenju Slobodana Miloševića, pratili su ne samo obični gledaoci nego i funkcioneri i živi akteri ove priče.

Beogradski advokat Toma Fila, koji je bio advokat nekadašnjeg predsednika Jugoslavije i Srbije, kaže za Kurir da mu se dopala prva epizoda serije emitovana na Superstar televiziji i RTS. Tomu u seriji igra Marko Baćović.

- Očigledno je da ima dosta umetničke slobode u seriji. Recimo, ja sam kod Slobe bio još u februaru, a ne samo te noći, ali nema veze - rekao Fila za Kurir. Ipak, pojedina iskakanja od stvarnih događaja nisu mu umanjila dopadljivost serije.

- Zanimljiva mi je serija, a vidim da je i generalno ostavila utisak, jer je ova prva epizoda bila neverovatno gledana, čak gledanija i od emisije "Ćirilica", koja je emitovana u isto vreme. Slobodan je očigledno još uvek popularan u Srbiji - zaključio je Fila.

I počasni predsednik socijalista Milutin Mrkonjić kaže za Kurir da je oduševljen serijom reditelja i scenariste Bojana Vuletića i načinom na koji je prikazano hapšenje Slobodana Miloševića 2001. godine.

On smatra da je Boris Isaković maestralan u ulozi Miloševića, a da je Mira Marković mogla da bude malo hrabrija u filmskoj interpretaciji ovih dramatičnih događaja u vili Mir.

- Skroz realno je prikazano sve to. Iako sam tada bio u Crnoj Gori i nisam bio neposredni učesnik, po pričama svojih drugova znam da su zaista takvi odnosi bili. Mira nije bila baš takva kukavica, u nekim situacijama je bila čak i hrabrija od mnogih koji su tu bili. Glumac koji glumi Slobu je izvanredan. Ipak, nije bio Milošević takav mrgud, bio je baš vedar tip. Marija je verno prikazana, ali mi Đinđić baš i nije pogođen. Bjelica je crn, pa sam ga jedva prepoznao, Slavica Đukić je možda premlada u seriji, a Bane Ivković je pogođen sto posto - analizirao nam je Mrkonjić seriju koja je sinoć premijerno emitovana na RTS. Miloševićev ministar kaže i da je zapanjen gledanošću od gotovo dva miliona ljudi, kako su saopštili iz "Fajerflaj produkcije".

- Gledao sam seriju s Anom Bekutom i ona mi je pročitala šerove. Neverovatno je koliko ljudi je gledalo, a to vam samo govori da je Sloba i dalje popularan, što je dobro za izbore - poručuje kroz smeh Mrkonjić.

Siniša Vučinić, koji je bio šef obezbeđenja bivšeg predsednika, kaže za Kurir da je odgledao prvu epizodu serije "Porodica" i da mu se dopala.

- Gledaću i ostale, jer me baš zanima kako to deluje sada, s ove vremenske distance. Ono što mi je prvo upalo u oči jeste da je Mira, koja jeste bila nežna žena, prikazana previše preplašeno. Takođe, sigurno znam da nije nikada izgovorila da je trebalo da izvedu tenkove i da sve pogaze - kaže Vučinić i dodaje:

- Inače, glumci su profesionalno glumili, a Igor Borojević, iako nešto mnogo ne ličimo, odlično je odigrao moj lik. Takođe su pogodili kako sam bio obučen, a i moj naglasak, te to da sumnjam u svakoga, jer jesam izuzetno oprezan čovek.

On naglašava da je zadovoljan, jer je serija pokazala neke stvari.

- Pokazalo se šta su učinili petooktobarci, poput laži da je Milošević uhapšen iako još uvek nije bio, a sve kako bi sprečili dalji dolazak ljudi ispred vile Mir, jer su znali da ne bi mogli da idu na 80.000-100.000 ljudi, koliko je moglo da ih se okupi da su nastavili da dolaze. Takođe su uvukli Baneta Ivkovića u navodne pregovore, služili su se lažima, iako je bilo jasno da je jedini cilj da Miloševića isporuče Hagu kako bi zadovoljili Zapad. Mislim da je to bio autogol za bivši DOS, videlo se još tada da je to bio početak njihovog kraja. Mene baš zanima da li će da bude prikazano i to da Milošević nije bio uhapšen, već se sam predao da ne bi sve nas pobili. Kada je shvatio da bi pobili članove njegove porodice i nas koji smo poslednji ostali uz njega, samo je rekao da će se predati i da zovemo Filu - seća se Vučinić.

Slavica Đukić Dejanović, visoka funkcionerka SPS i nekada bliska saradnica Slobodana Miloševića, koja je bila u vili Mir tih dana uoči njegovog hapšenja, za Kurir kaže da joj je serija za sada veoma interesantna.

- Interesantno mi je jer i sama neke segmente sada prvi put vidim, nisam znala za njih, iako sam prisustvovala događajima, pre svega mislim na momente u vezi sa bezbednosnim službama. Mislim da je dobro da i generacije koje su tada bile nezainteresovane za politiku, a koje su sada nosioci društva, vide koliko htenja pojedinaca mogu negativno da utiču - rekla nam je Đukić Dejanović.

Katarina Žutić ju je, smatra, odlično dočarala.

- Kaja je jako dobro uspela da me prikaže publici, jer je neke moje manire, izraze lica i način hod uspela da dočara i probudila je snažne emocije kod mene - zaključila Đukić Dejanović.

Dragan Hadži Antić i reditelj Ljubiša Ristić, koji se pojavljuje u prvoj epizodi, kažu nisu i neće gledati seriju.

O događaju pre 20 godina govorio je Čedomir Jovanović.

- Hapšenje Miloševića je bilo planirano kao da su se deca igrala. Dva inspektora su otišla do njegove kuće s pozivom da krene s njima na informativni razgovor. Pošto su prošli tu famoznu kapiju kuće, videli su borbeno vozilo Vojske Jugoslavije i 30 pripadnika gardijske brigade u dvorištu, jer je Miloševića i dalje obezbeđivala Vojska. Jedna od neverovatnih okolnosti je da oni nisu imali bilo koga drugog da pozovu nego JSO - seća se Jovanović, koji je otkrio i jedan detalj iz te večeri dosad nepoznat javnosti:

- Jedan od ljudi koji su bili pored Miloševića pucao je na pripadnika JSO ne znajući da je on, taj momak sa fantomkom na glavi, njegov sin. To su neke okolnosti koje su presudno uticale na mene - ispričao je Jovanović, a prenosi Mondo.

