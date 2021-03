GLUMCI SERIJE PORODICA BRILJIRALI I PRIZNALI KOLIKO JE BILO TEŠKO: Svaki mrak ima svetlo! Mira ozbiljna, Mima dao HIT KOMENTAR!

Ekipa serije "Porodica" oduševila je gledaoce, a posebno posle emitovanja druge epizode.

Mirjana Karanović, Milan Marić, Mima Karadžić i Tijana Marković, kao i reditelj Bojan Vuletić ispričali su kako se osećaju povodom uloga koje su dobili u seriji.

"Bojan je već imao materijal kada me pozvao i uputio me gde mogu da ga pronađem. Imala sam ja svojih saznanja i uspomena. Pričali smo i sa ljudima i između sebe, da želimo da napravimo ozbiljnu rekonstrukciji toga, da ljudi uđu u prostor, ne da im namećemo svoju ideju, to je bilo najvažnije - da oni budu živi ljudi. Nije ta serija o meni, to što ja privatno mislim je nebitno, bitna je ona. Meni je ona bila najvažnija", rekla je Mirjana Karanović koja glumi Miru Marković.

Njena koleginica Tijana Marković koja igra Slobinu ćerku nadovezala se:

"Ja sam se zakačila za jedan intervju, a tu se videlo da su rane ostale duboke. Bilo mi je uzbudljivo da na osnovu toga što sam mogla da pročitam, što sam saznala da je volela kafanu, da je bila džek, da je bila glavna. Svaki mrak ima svoje svetlo, to je u biti svakog. Ja sam išla u streljanu, pucala sam. Emotivni tok je doveo do katarze, u tom smislu je taj deo bio rastrojstvo uma, a ja sam je pravdala iz ljubavi prema svom ocu i tu se priča završava."

Mima Karadžić u emisiji je nasmejao sve.

"U tom periodu sam bio jako zaljubljen i nije me zanimalo šta se dešava, imao sam preča posla. Na osnovu onoga što je napisano ja sam radio, nisam imao nikakvu predstavu. Taj tekst napisan je dijaloški, ima raspravu sa ovim i onim, to se rešava na tom nivou", rekao je Mima.

Milan Marić igra Čedomira Jovanovića.

"To je bliska istorija. Kao dete smo gledali šta se dešava preko roditelja, shvatali da je to bio neki haos. Zanimljivo mi je kako su nas pitali u nekoliko navrata kako smo igrali. Društvo je podeljeno, a naš posao i naš uspeh bio je taj da se distanciramo, uđemo čisti u to. Nekako prilazimo ulozi što čistije, kao za bilo koji drugi koji nije", kaže Milan.

"Ja znam Čedu na primer, siguran sam da je to teška priča igrati", dodao je Mima.

"Inspirisalo me to da se 20 godina od tog događaja obeležava ove godine. To je veliki period koji je dovoljan da na neki način možemo da imamo distancu i na drugi način posmatramo situaciju. Prilazak takvim likovima je pre svega važan u onom delu ne samo izgleda nego da glumci veruju u ideju. Zanimljivo mi je šta je ljudsko u idolima i vladarima. Ja mislim da su neki Slobini potezi bili loši, ali on nije bio jedini krivac, ali serija nije o tome", istakao je reditelj u emisiji "Ami Dži šou".

