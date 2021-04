PORODICA MI SE RASPALA BAŠ U TO VREME! Svetozar Cvetković o Miloševiću i privatnim detaljima o kojima GODINAMA NIJE PRIČAO

Glumac Svetozar Cvetković (62) u seriji "Porodica", koju ove nedelje gledamo na malim ekranima, tumači lik nekadašnjeg predsednika Vojislava Koštunice.

- Mislim da je ceo projekat pošteno i realno rađen sa jednom neverovatnom merom od strane autora i reditelja sa mudrim vođenjem glumaca. Gledali smo da to u jednom trenutku ne sklizne u nešto što može da bude imitacija i da krene u drugi žanr. To odjednom može da postane farsa - dodao je Cvetković.

- Na neki način samo se trudio i želeo da to što je jedna vrsta stereotipa o njemu u našoj javnosti, opšteg mesta u našoj javnosti, dakle da to bude usvojeno i da ja poverujem u to - rekao je Cvetković o ovoj ulozi, pa otkrio da se upoznao sa Koštunicom.

- Želeo sam da pokažem to vreme kao raspad moje porodice, dakle u najužem smislu moje porodice. Raspad nečega što smo uspostavili od detinjstva kao nešto što je jako čvrsto, a taj raspad porodice se desio isključivo iz tih razloga što je ova sredina i zemlja bila u nesrazmeri sa celim svetom. Porodica je bila porodica koja je bila sastavljena od mojih roditelja, mog brata, mene, naš četvoro u jednom času. Na tom mestu je jedna porodica toliko pukla i tu sam osetio da moji roditelji ne mogu da podnesu odlazak jednog njihovog sina iz kuće, tačnije mog brata, na nekoliko desetina hiljada kilometara odatle. I on i ja smo morali da nađemo načine kako da se održimo zajedno, iako na nekom ličnom planu krivim to vreme. Krivim ga lično za to što se unutar nas desilo, jer bismo mi nastavili potpuno drugačije da živimo da se sve to nije desilo. Ta zemlja bi drugačije izgledala - kazao je Svetozar za "K1", pa se još jednom osvrnuo na Koštunicu.

foto: Kurir/S.U.

kurir.rs

Bonus video:

02:10 Katarina Žutić o ulozi Slavice Đukić Dajanović u seriji Porodica

Kurir