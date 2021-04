DŽENIFER ANISTON OBJAVILA SLIKU SA GLUMCEM IZ PRIJATELJA: Čestitala mu ROĐENDAN i čudom ne može da se načudi njegovom IZGLEDU!

Dženifer Aniston je na svom Instagram profilu čestitala je rođendan dugogodišnjem prijatelju i kolegi Polu Radu.

52-godišnja glumica objavila je nekoliko zajedničkih fotografija, a na jednoj od njih se našalila kako Pol nimalo ne stari.

foto: Profimedia

"Srećan rođendan! Ne stariš, što je čudno, ali svejedno slavimo", napisala slavna glumica.

Aniston i Rad su zajedno radili na nekoliko projekata. Glumili su u seriji Prijatelji i komedijama Wanderlust i The Object of My Affection.

Pol je proslavio 52. rođendan, a njegov mladoliki izgled već godinama je tema na društvenim mrežama sa obzirom na to da se glumac gotovo nimalo nije promenio od početka 2000-ih, kad je glumio u 18 epizoda Prijatelja kao Majk Hanigan, koji se na kraju venčao s Fibi.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:45 NE ULAZIM U RIJALITI! Vuk Mob pobesneo pa se obratio FANOVIMA Paule i Frana: Zabole me za vaše SEKTAŠKE priče!