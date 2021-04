SVI SU OČEKIVALI POLJUBAC SA IVANOM, ALI SMO USPELE DA IH PREVARIMO Bojana Stojković o Kalkanskim krugovima i neobičnoj ulozi SAŠE

Bojanu Stojković prvi put smo videli u seriji "Preživeti Beograd", a trenutno je gledamo u "Kalkanskim krugovima" u ulozi Saše, koja će svako biti značajna u njenoj daljoj karijeri.

Mlada glumica za Kurir, pred veliko finale serije na Radio-televiziji Srbije, otkriva šta je naučila radeći na projektu "Fajerflaj produkcije" i da li će biti nastavka.

Kako je došlo do saradnje s Milanom Karadžićem i vašeg angažmana u seriji "Kalkanski krugovi"?

- U pozorištu "Boško Buha" bila sam na kastingu za uskakanje u predstavu "Petar Pan", a zatim sam igrala u predstavi "Nemušti jezik" u režiji Milana Karadžića, takođe u "Buhi". On me je tada pozvao na kasting za seriju i ulogu Saše.

Kakva je bila vaša prva reakcija kada vam je ponuđena na prvi pogled neobična uloga Saše?

- Veoma mi je bila interesantna uloga već na prvom čitanju. Bila sam srećna što sam dobila priliku da igram jednu složenu ulogu, vrlo karakterističnog izraza.

foto: Sonja Spasić

Kako ste se spremali za samo snimanje? Da li ste imali neke uzore?

- Imali smo dosta proba s rediteljem i ekipom. To je umnogome doprinelo da glumci i ekipa budu sigurni u to sto rade. Nisam imala uzore, ali sam posmatrala sve glumce kako rade, to mi je pomoglo da osmislim kako bih to ja.

Publika je očekivala da vidi poljubac sa Ivanom Zečević. Da li je to bilo u scenariju ili ne?

- Zanimljivo je što su ljudi to očekivali, drago mi je da smo uspeli da napravimo momenat prevarenog očekivanja. Toga svakako nema u scenariju.

Da li vam je sa snimanja nešto posebno ostalo urezano u sećanju?

- Ljudi. Priroda. Lokacije. Maestralne glumačke etide koje su se dešavale i to neretko.

Šta će se sa Sašom događati u nastavku?

- Mislim da će se dogoditi i očekivano i neočekivano.

foto: Firefly Production

Iz ugla običnog gledaoca, šta je najzaslužnije za uspeh ove serije?

- Glumci, režija, Đorđe Milosavljević sa odličnom pričom i svakako Dušan Ivanović, direktor fotografije.

Kako ste se zaljubili u glumu? Koga od glumaca cenite i ko su vam uzori?

- Ne znam kako, ali znam da jesam. Nemam uzore. Cenim mnoge naše glumce i glumice.

foto: Sonja Spasić

Gde publika može da vas vidi i na pozorišnoj sceni?

- Trenutno igram predstavu u BDP "Cement Beograd". Zvezdara teatar - predstava" Berači snova". Moja najdraža, inače naša diplomska predstava gostuje u Narodnom pozorištu u Beogradu "Kavkaski krug kredom".

Kad ste već pomenuli predstavu "Cement Beograd", koliko kilograma izgubite tokom izvođenja? Šta vam je bilo najteže da izvedete od zadataka koji se tiču scenskog pokreta?

- Veoma intenzivan proces je bio. Uživali smo na probama. Mnogo novih stvari smo naučili. Kilograme ne brojim. Koreografkinja Ana Dubljević je zapravo radila svakodnevno s nama, nismo ni razmišljali o tome da li je nešto teško ili lako. Bilo je uzbudljivo. Srećna sam i zahvalna što sam radila sa ovakvom glumačkom podelom i naravno s rediteljem Sebastijanom Horvatom i sjajnim piscem Milanom Ramšakom Markovićem.

Kurir, Ljubomir Radanov

