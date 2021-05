PRINC HARI I OPRA VINFRI NAJAVILI NOVU EMISIJU: Biće posvećena mentalnom zdravlju!

Princ Hari (36) jedan je od kreatora i izvršni producent emisije o mentalnom zdravlju "The Me You Can't See" koji će snimati zajedno s voditeljkom Oprom Vinfri, a njeno emitovanje počinje uskoro i neće biti besplatno.

Naime, 36-godišnji Hari najavio je emisiju u video-snimku u kom kaže da većina ljudi u sebi nosi neki oblik nerešene traume, gubitka ili tuge. Time je dao do znanja da će u emisiji biti reč i o njegovom mentalnom zdravlju i gubitku majke, princeze Dajane, kao i svega kroz šta prolazi otkako je Megan Markl postala deo britanske kraljevske porodice, odnosno njegova supruga.

U emisiji emitovaće se i intervjui s pevačicom Lejdi Gagom, glumicom Glen Klous i NBA zvezdama De Marom De Rozanom i Langstonom Galouvajem koji će gledaocima pokušati da pomognu oko problema s mentalnim zdravljem i emocionalnom dobrobiti.

Zanemariće kulturu, godište, pol i socioekonomski status kako bi destigmatizovali krajnje neshvaćenu temu i pružili gledaocima nadu, poručujući im da nisu sami u svojim borbama.

Emisija bi trebalo da počne s prikazivanjem 21. maja najavila je Opra Vinfri u saopštenju za medije kao i na društvenim mrežama, a Hari je rekao da se nada da će njegov najnoviji projekat pokazati da se u svakoj ranjivosti nalazi i snaga.

Ova vest dolazi dva meseca nakon šokantnog intervjua koji su Hari i Megan upravo snimili s Oprom, a u kom su između ostalog progovorili o svojim borbama s mentalnim zdravljem.

