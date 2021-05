VODITELJKA EVROVIZIJE JE NEKAD BILA MUŠKARAC! Pretrpela je UCENE i zastrašivanja zbog PROMENE pola!

Jedna od najpoznatijih jutjuberki na svetu, holandska šminkerka i internet zvezda Niki de Džeger (27), poznatija pod jutjub imenom NikkieTutorials, jedna je od ovogodišnjih voditeljki "Evrovizije".

foto: Profimedia

- Možda ćemo već večeras čuti pesmu koja će pobediti na Evroviziji, ko zna? Obožavam Evroviziju zbog ovakvog spektakla kakvog nigde nema - rekla je ona na početku prvog polufinala, održanog večeras.

Popularna jutjuberka, koja dolazi iz Holandije, prošle godine je javno, u videu na Jutjubu, priznala svoju najveću tajnu - da je transrodna.

Niki, koja već 11 godina vodi Jutjub kanal posvećen šminkanju, podelila je sa celim svetom da je ucenjena, kao i da su osobe koje nije želela da imenuje pretile da će svima otkriti tajnu koju je krila tokom cele karijere.

- Rešila sam da preduzmem kontrolu nad situacijom i sama to objavim. To je nešto što sam oduvek želela da podelim sa vama, ali kada za to budem spremna. Osobe koje su me ucenile oduzele su to od mene - rekla je ona tada.

(Kurir.rs/A.M./Blic)

