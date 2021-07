PRINC HARI ZACEMENTIRAO SUDBINU: Otac i brat su besni kao FURIJE zbog MEMOARA, to je poslednji EKSER u kovčegu!

Postojala je izvesna šansa da će princ Hari uspeti da sačuva ono malo što je ostalo od odnosa sa ocem i bratom, ali njegova odluka da napiše memoare u kojima će sve otkriti je uništila i poslednji tračak nade.

foto: EPA/ Andy Rain

Mnogi kraljevski insajderi su rekli za Daily Mail da "osećaj besa i šoka raste" među kraljevskom porodicom i dvorjanima zbog Harijevog plana.

- Više nema povratka, ovo je poslednji ekser u kovčegu za kraljevsku porodicu i njihov odnos sa Harijem. Emotivni nemiri koje će prouzrokovati čekanje knjige više od godinu dana će biti poprilično mučni - rekao je stariji pripadnik kraljevskog osoblja.

Ono što je najviše iznerviralo kraljevske podanike je to što šta god Megan i Hari rekli u knjizi, prinčevi Čarls i Vilijam, kao nalsednici trona, neće moći da se obrane.

Insajderi bliski princu od Velsa (Čarls) su potvrdili da on nije znao da njegov sin piše knjigu, iako je to radio cele protekle godine.

foto: Profimedia / David Dyson / Avalon

- Princ Čarls nije znao ništa o tome. To je zaista tužno i biće mu teško da to prihvati. Pretpostavka je da će primiti još jedan udarac od Jarija - kaže drugi izvor.

- Pravo razočarenje za Čarlsa je to što je poznavao Harija bolje nego Vilijama i bolje se slagao sa njim. Oseća se baš iznevereno -

U Klirens hausu su takođe zabrinuti šta bi Hari mogao da napiše o maćehi Kamili, kako navode izvori.

- Da se ne lažemo, oni nikada nisu bili bliski. Ako bude pisao o njihovom krhkom odnosu, to će mnogo naštetiti Čarlsovim naporima da postavi dobre temelje da bi narod prihvatio Kamilu kao buduću kraljicu -

Što se tiče odnosa između braće, insajderi ne veruju da je uspostavljanje ponovne bliskosti moguće.

foto: Profimedia

- Ovo je kraj prisnog odnosa između braće. Vojvoda od Kembridža smatra da je Harijevo ponašanje sramotno i neukusno i nema tu šta više da se priča. Hari ide okolo i priča da se ne seća detinjstva i majke toliko dobro, a sada će da piše knjigu o tome. Kako to drži vodu uopšte? Čak su i njegove bliske rođake, princeze Beatris i Judžinija iznenađene onim šta je naumio.

Dvorjani nisu sigurni koliko će štete naneti Harijeva knjiga. Jedni tvrde da će naneti neverovatnu štetu jer za razliku od svih drugih knjiga koje su pisali ljudi koji ne pripadaju kraljevskoj porodicu, ova knjiga dolazi iz kraljevskih redova, pa neće biti mogućnosti za demanti. Brinu se i da li če ga nazvati "kraljevskim rasistom" jer u terminima monarhije ovo je ogromna stvar sa velikim uticajem.

Takođe, dvorjani su zabrinuti da će knjiga pomračiti sjaj ti bitna događaja - Vilijamov 40. rođendan, kraljičin platinasti jubilej i 25 godina od smrti princeze Dajane, gde navode da je kraljičin jubilej najvažniji.

foto: Profimedia

- To je miks dešavanja i trebalo je da bude veoma pozitivan za kraljevsku porodicu. Očigledno je da Hari ne mari za to. Ponaša se kao dete, ali treba zapamtiti da on ima skoro 37 godina, a ne 21. On je na ivici srednjeg doba - kaže jedan izvr Daily Maila-a.

- Hari je otišao u Kaliforniju sa jasnim ciljem da pokaže svima da više nikada neće zavisititi od para njegove porodice i poprilično je pokazao upravo to - navodi izvor imajući u vidu poslednje poslovne poduhvate princa Harija.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

